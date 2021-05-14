Учитель из Коми, которого уволили за публикации в Instagram, пытается вернуться на работу через суд

История с молодым учителем из Микуня Никитой Тушкановым продолжается. Сейчас он проходит через суд, где обжалует решение о своем увольнении. Об этом он сообщает в своем Instagram.

Как отмечает Никита Тушканов, суд 13 мая прошел нормально. Однако по его мнению, сторона ответчика пытается затянуть процесс.

- Заседание перенесли на 25 мая. Это - предсмертные конвульсии управления образования, - сообщает бывший учитель.

Никита рассказал, что приобщил к делу свои материалы, в том числе и аудиозапись на «разборках» с преподавательским составом и министерством образования.

Также житель Микуня сообщил, что на него написали докладные за «мемосы».

- Пришли докладные от учителей и родителей. Последние на пробном ЕГЭ для родителя нашли распечатанные картинки и очень возмутились. И директор их нашел. Они говорят, что я не формирую в детях культуру, нравственность. Однако никто не вспоминал про мои патриотические действия: поисковые движения и выставки, - заключил преподаватель.

Напомним, что история началась с того момента, как Никита Тушканов вышел на одиночный пикет за свободу слова 23 января. Подробнее о том, что происходило с жителем Микуня вы можете прочитать здесь.

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