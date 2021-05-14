Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов
Главная
Новости
Учитель из Коми, которого уволили за публикации в Instagram, пытается вернуться на работу через суд

Учитель из Коми, которого уволили за публикации в Instagram, пытается вернуться на работу через суд

14 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Учитель из Коми, которого уволили за публикации в Instagram, пытается вернуться на работу через суд Фото: @niki-tiki4
На него написали докладные за «мемосы»

История с молодым учителем из Микуня Никитой Тушкановым продолжается. Сейчас он проходит через суд, где обжалует решение о своем увольнении. Об этом он сообщает в своем Instagram.

Как отмечает Никита Тушканов, суд 13 мая прошел нормально. Однако по его мнению, сторона ответчика пытается затянуть процесс.

- Заседание перенесли на 25 мая. Это - предсмертные конвульсии управления образования, - сообщает бывший учитель.

Никита рассказал, что приобщил к делу свои материалы, в том числе и аудиозапись на «разборках» с преподавательским составом и министерством образования. 

Также житель Микуня сообщил, что на него написали докладные за «мемосы». 

- Пришли докладные от учителей и родителей. Последние на пробном ЕГЭ для родителя нашли распечатанные картинки и очень возмутились. И директор их нашел. Они говорят, что я не формирую в детях культуру, нравственность. Однако никто не вспоминал про мои патриотические действия: поисковые движения и выставки, - заключил преподаватель.

Напомним, что история началась с того момента, как Никита Тушканов вышел на одиночный пикет за свободу слова 23 января. Подробнее о том, что происходило с жителем Микуня вы можете прочитать здесь

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Закон Школа

Читайте также: В Сыктывкарской «заброшке» на голову ребенку упал кирпич

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре за вокзалом полыхали гаражи Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Тест: хорошо ли вы знаете советские фильмы? Читать
11 мая
Тест: как хорошо вы знаете песни российских исполнителей? Читать
09 мая
Владимир Уйба лично поздравил ветеранов с Днем Победы Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

09 мая
В России предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми
27 апреля
Турцию полностью закрывают до особого разрешения
24 апреля
В России предложили временно освободить граждан от налогов и ЖКХ
24 апреля
Президент объявил нерабочие дни. Юрист объяснил, чем они отличаются от выходных
19 апреля
В МВД объяснили, в чем отличие электронного паспорта от обычного
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru