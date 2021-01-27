Молодого учителя из Коми начали травить после одиночного пикета за свободу слова

В Микуне учитель вышел на одичочный пикет за свободу слова. После этого его начали травить в школе и пытались уволить. Об этом он рассказал в своем Instagram.

26-летний учитель истории и обществознания Никита Тушканов преподает в Микуне. Он вышел с одиночным пикетом 23 января. Однако после него начались проблемы.

- После того, как я выразил свою гражданскую позицию, ко мне пришла полиция. Они составили акт опроса и спросили: «Тебе что, свободы слова не хватает?». Ну ребята, вы пришли ко мне по факту того, что я вышел на улицу, никого ни к чему не призывая.

После его протеста 25 январе в школе прошло экстренное совещание с представителями управления образования района. Как отметил учитель, люди на этом мероприятии вели себя незаконно и оскорбительно.

- Они сказали, что моя мать - плохой человек, потому что не воспитала во мне патриота. Говорили, что я никудышный педагог и подаю плохой пример детям. Не понимаю, с каких пор свобода слова - это плохой пример? - рассказал Никита Тушканов.

Как отмечает молодой учитель, его склоняли к тому, чтобы он написал заявление по собственному желанию. По его словам, в противном случае они пообещали найти повод и уволить по статье.

- Мне не страшно. Я ощутил на себе всю полноту системы, которая ненавистна к любому мнению, отличному от их. Они утверждали, что я получаю деньги от Навального, хотя я и не выходил за него вовсе, а за свободу слова. Я прошу у вас поддержки, ведь один я с этим не справлюсь, - отметил учитель.

После того, как Никита выложил обращение, его поддержало очень много людей. Известная журналистка Ксения Собчак поделилась историей молодого преподавателя в своем телеграм-канале

Также Никиту поддержала известная российская рок-группа «Порнофильмы». В своем Instagram он поделился перепиской, где музыканты в качестве поддержки выслали ему некоторые товары из своего интернет-магазина.

- Писали очень много. И не только с России, а даже с Германии и Польши. Звонили со всех концов республики. Поддержка была бешенной! - заключил Никита Тушканов.

В Сыктывкаре, в отличие от Микуня, прошла масштабная акция протеста, на которую вышло около тысячи жителей столицы. В день мероприятия задержали около десяти человек. Сейчас продолжаются преследования людей, которые так или иначе связаны с этим митингом. Сегодня по этому делу задержали депутата совета Сыктывкара Николая Удоратина.

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