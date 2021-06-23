Ученые заподозрили, что велосипед вреден для сердца

Велосипед является одним из наиболее распространённых инструментов для физической активности, но есть мнение о том, что избыток поездок вреден для здоровья. Ответ на этот вопрос и собираются получить австралийские ученые, пишет «МедикФорум».



Исследователи из La Trobe University в Австралии обратили внимание на то, что некоторые велосипедисты чаще жалуются на опасное для жизни расстройство под названием аритмия сердца. Это и подтолкнуло их к проведению исследования в данной области. Отметим, что сейчас в распоряжении ученых недостаточное количество научных данных о физической форме и работе сердца велосипедистов-любителей.



Можно предположить, что определенный объем подобного рода нагрузок изменяет работу сердца, как полагают исследователи. Имеются рекомендации, в соответствии с которыми регулярные и умеренные по интенсивности упражнения снижают риск болезней сердца и лёгких, гипертонии и диабета. Крайне важно не отпугнуть людей от велосипеда, а увидеть, могут ли чрезмерные нагрузки иметь негативные последствия для сердца.



Вполне возможно, что езда на велосипеде как-то по-особенному влияет на работу сердца, по сравнению с другими видами аэробных упражнений. Сообщается, что в исследовании примут участие более 60 велосипедистов, которые пройдут через целую серию тестов. Они оценят их физическую форму, позволят в течение нескольких дней за счёт переносных устройств оценивать работу сердца и уровень физической активности, пишет abc.net.au.

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