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Туризм в пандемию: ПЦР-тесты, ковид-паспорта и штрафы за игнорирование Роспотребнадзора

Туризм в пандемию: ПЦР-тесты, ковид-паспорта и штрафы за игнорирование Роспотребнадзора

23 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Туризм в пандемию: ПЦР-тесты, ковид-паспорта и штрафы за игнорирование Роспотребнадзора Фото одного из героев публикации
Что нужно знать тем, кто хочет отдохнуть за пределами России?

Еще далеко не все страны открыли свои границы для туристов. Государства, готовые принять на своей земле гостей, выдвигают правила для въезда в условиях борьбы с пандемией. «Про Город» узнал об особенностях путешествия в пандемию. 

С 22 июня Россия открыла Турцию, которая всегда славилась сервисом за приемлемые цены на путевку. Правда, в 2021 году были выдвинуты условия для желающих понежиться на лазурном берегу. Так, отдохнуть в Турции могут лишь те россияне, кто продемонстрирует на границе паспорт вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или же тест на антитела. Смутили ли новые требования туристов? Рассказала Ирина Каспарова, планировавшая отдых в солнечной стране с майских праздников: 

- Тогда Турцию закрыли, моя поездка отложилась на неопределенный срок. Мы с сестрой уже были в Турции, нам все понравилось, решили просто подождать открытия. Мы обе переболели коронавирусом, у нас достаточное количество антител. Сдали тесты и отправились на отдых. Никаких проблем не возникло. 

Ирина Каспарова

Курорты Турции. Фото Ирины Каспаровой.

Страны ближайшего зарубежья, в которых также солнечно и красочно, тоже готовы принять российских туристов при определенных условиях. Так, желающие полететь в Армению должны показать на границе паспорт вакцинации (две дозы, последняя должна быть введена не менее чем за 14 дней до въезда в страну). При отсутствии прививки от коронавируса, необходимо предоставить  результат ПЦР теста на COVID-19, проведенный не позднее 72 часов до въезда на территорию Армении.

Похожие требования выдвигает туристам и Грузия. Но есть отличие: гости, показавшие отрицательный ПЦР-тест на границе, обязаны сдать его уже в Грузии на третий день пребывания. 

Стоит отметить, что не все страны ближнего зарубежья столь требовательны к туристам. Так, власти Абхазии не просят от туристов ничего кроме отличного настроения и желания потратить деньги за отдых в солнечной республике. Аркадий Жорин отправился на отдых в Абхазию в начале июня. Вот, что он рассказызал журналисту: 

- Никаких тестов, никаких вопросов о вакцинации. В Абхазии прилетевшим даже температуру не измеряли. В республике будто вовсе не знают о коронавирусе — маски не носят, антисептиками не пользуются. Я отлично отдохнул. По возвращении сдал ПЦР-тест, чтобы быть уверенным в своем здоровье, но в аэропорту Нижнего Новгорода с меня этого не требовали. 

Курорты Абхазии. Фото Аркадия Жорина

Для тех, кто любит дальние перелеты и экзотический отдых, открыли свои границы ОАЭ, Египет, Мексика и Мальдивы. Во всех этих странах с туристов потребуют ПЦР-тест. Правда, в Египте для гостей из России предоставлена альтернатива — тест на коронавирус можно сдать прямо в аэропорту за 30 долларов. Однако в июле спрос на отдых в Египте серьезно падает из-за сильной жары. 

Курорты Египта. Фото Екатерины Подвигиной

В свою очередь, Россия также выдвигает требования к туристам и гражданам, вернувшимся на родину. Правда, с учетом массовой вакцинации, правила въезда отличаются для тех, кто поставил прививку от COVID-19. Привитые или переболевшие новой китайской инфекцией могут не сдавать ПЦР-тест по возвращении с 7 июля. 

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила: 

- При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 не требуется. 

Анна Попова. Фото с сайта rospotrebnadzor.ru

Россияне, не относящиеся к этим категориям, обязаны сдать тест на отсутствие коронавирусной инфекции по возвращении домой. Результаты необходимо загрузить на Госуслуги за три календарных дня. Кроме того, пока проводится лабораторное исследование, граждане обязаны находиться на самоизоляции. 
Стоит отметить, что за нарушения требований вернувшимся грозит штраф от 40 до 300 тысяч рублей (в случае, если неподчинение правилам повлечет за собой вред здоровью других людей). 

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Коронавирус Туризм

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