Подавляющая часть из них - это мужчины
Татьяна Голикова: треть россиян умирает в трудоспособном возрасте07 сентября 2021
Фото: РИА Новости / Дмитрий Астахов
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о том, что почти треть россиян умирает в трудоспособном возрасте. Ее слова цитируют “РИА Новости”.
Стоит отметить, что 80 процентов от этого количества - мужчины.
Из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте, из этого количества 80 процентов — это мужская часть населения, — заявила она на Всероссийской неделе охране труда.
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