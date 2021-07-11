Стала известна причина посадки самолета на проезжую часть в Коми

Как сообщили «БНК» в УГИБДД по Коми, причиной посадки самолета стала неполадка двигател. При посадке никто не пострадал, топливо не разлилось, ограничений по движению траспнорта не было. Сейчас самолет отбуксировали на территорию печорского аэропорта.

Напомним, что 10 июля в 10.08 в Печорском районе легковомоторный самолет произвел аварийную посадку. На борту находились два человека. Цель полёта - патрулирование лесных участков. В связи с технической неисправностью судна совершена вынужденная посадка на автомобильную дорогу общего пользования между посёлками Озерный и Кедровый Шор