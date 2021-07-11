В Коми прямо на дорогу сел самолет

10 июля в 10.08 в Печорском районе легковомоторный самолет произвел аварийную посадку. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, воздушное судно вылетело из аэродрома Печоры. На борту находились два человека. Цель полёта - патрулирование лесных участков. В связи с технической неисправностью судна совершена вынужденная посадка на автомобильную дорогу общего пользования между посёлками Озерный и Кедровый Шор. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено.

В настоящее время легкомоторный самолет доставляется наземным транспортом до аэропорта Печора.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Печорского транспортного прокурора Антон Еремеев.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, техническое состояние судна, при наличии оснований примет меры. Ситуация - на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.