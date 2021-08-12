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Сыктывкарцы хотят срубить десяток деревьев ради тротуара

Сыктывкарцы хотят срубить десяток деревьев ради тротуара

12 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Сыктывкарцы хотят срубить десяток деревьев ради тротуара Фото: Интернет-приемная депутата Артеева
Урбанисты предложили забрать часть дороги у автомобилистов

Недавно жители дома №5 по улице Кутузува и другие неравнодушные горожане со всей округи организовали собрание. Их всех мучала проблема тротуара от их дома до школы №7 и детских садов, точнее его отсутствие. На встречу пригласили местных депутатов и они предложили решить эту проблему. 

- Это действительно очень важная проблема для жителей, решения которой местные ждут уже не один год. В доме проживают около 70 школьников всех возрастов, путь которых ежедневно пролегает по существующей сейчас небезопасной тропе. Мамы с колясками и санками, люди с ограниченными возможностями вовсе вынуждены выходить на проезжую часть ул. Кутузова, так как иначе им здесь не пройти. Серьезные трудности испытывают и пожилые люди, с трудом преодолевающие данный участок имеющейся тропы с неровным рельефом. А других пешеходных путей отсюда просто нет, - рассказал на своей странице депутат Сергей Артеев. 

На собрании вместе с местными жителями приняли решение собрать подписи под обращением к администрации о необходимости строительства нормативного тротуара. 

-  При этом все понимают, что возможно понадобится убрать растущие на данном участке деревья. Нами и депутатами, активистами и жильцами дома предпринята попытка сохранить зелёные насаждения через диалог мэрии и частных лиц, чьё ограждение идёт вдоль зелёных насаждений для выработки компромисса и переноса железных ограждений выше и дальше от дороги, - заключил депутат Сергей Артеев.

Сыктывкарские урбанисты не согласились с депутатами. Активисты считают, что не нужно рубить деревья  - есть другой способ решения проблемы.

- Команда «Городских проектов» в Сыктывкаре сходила на место и произвела замеры. Получили следующий результат: ширина двухполосной проезжей части 8,9 метров. Это избыточная ширина. Места хватит на две полосы и на тротуар, - рассказали урбанисты. 

Глава «Городских проектов» Дмитрий Махов предложил следующее:

  • Сузить проезжую часть с 8,9 м до 7 м. По 3,5 м для каждой полосы. Этой ширины достаточно, чтобы проехать автобусу и КАМАЗу. Как показало наблюдение, автомобили не используют всю ширину.
  • Сделать тротуар. Выигранной ширины (1,9 м) хватит на полноценный тротуар, на котором спокойно разойдутся родители с двумя колясками.
  • Сохранить деревья. Они защищают двор от пыли и шума дороги, а также создают тень. В солнечные дни асфальт без деревьев будет нагреваться и выделять вредные для организма вещества. 
  • Посадить газон. Трава будет забирать излишнюю влагу и поглощать пыль от дороги. 
  • Поднять бордюрный камень выше уровня газона. Вода во время дождя не будет вымывать землю на дорогу и создавать грязь.
  • Сделать приподнятый въезд и уменьшить радиус поворота во двор. Это обезопасит пешеходов и сделает среду доступной. 

Урбанисты также отправили обращение в администрацию по поводу этого тротуара и напомнили о пункте 5.1.4. правил благоустройства Сыктывкара. Он говорит, что вся градостроительная деятельность проводится с соблюдением требований по охране зеленых насаждений, основываясь на принципе максимального сохранения.

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Благоустройство

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