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Следователи начали проверку случая с молодыми людьми, которые пили кофе на Вечном огне в Сыктывкаре

Следователи начали проверку случая с молодыми людьми, которые пили кофе на Вечном огне в Сыктывкаре

22 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Следователи начали проверку случая с молодыми людьми, которые пили кофе на Вечном огне в Сыктывкаре Скриншот из видео телеграм-канала «Кремлевская прачка»
Они дадут правовую оценку случившемуся

В Сыктывкаре засняли молодых людей, которые пили кофе, сидя на мемориале «Вечная слава». После публикации видео в СМИ следователи начали проверку, сообщает пресс-служба ведомства. 

В рамках проверочных мероприятий следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать установленным фактам правовую оценку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следкома. 

Напомним, в ролике, который и послужил причиной проверки,  говорится, что молодые люди спокойно сидели и пили кофе на краю мемориала «Вечная слава». К ним подошли молодые активисты, достали камеры и начали высказывать претензии: «Не могли бы вы встать с памятника?», «Идите в другое место» и прочее.

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