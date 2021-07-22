Следователи начали проверку случая с молодыми людьми, которые пили кофе на Вечном огне в Сыктывкаре

В Сыктывкаре засняли молодых людей, которые пили кофе, сидя на мемориале «Вечная слава». После публикации видео в СМИ следователи начали проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проверочных мероприятий следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать установленным фактам правовую оценку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следкома.

Напомним, в ролике, который и послужил причиной проверки, говорится, что молодые люди спокойно сидели и пили кофе на краю мемориала «Вечная слава». К ним подошли молодые активисты, достали камеры и начали высказывать претензии: «Не могли бы вы встать с памятника?», «Идите в другое место» и прочее.