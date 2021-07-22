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В Сыктывкаре засняли молодых людей, которые сидели на Вечном огне и пили кофе

В Сыктывкаре засняли молодых людей, которые сидели на Вечном огне и пили кофе

22 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Сыктывкаре засняли молодых людей, которые сидели на Вечном огне и пили кофе Скриншот из видео телеграм-канала «Кремлевская прачка»
Ребята просто хотели погреться

В Сыктывкаре вновь случилось происшествие на мемориале «Вечный огонь». На этот раз активист заснял молодых людей, которые сидели и пили кофе на краю памятника.

Как рассказывается в видео, молодые люди спокойно сидели и пили кофе на краю мемориала «Вечный огонь». К ним подошли молодые активисты, достали камеры и начали высказывать претензии: «Не могли бы вы встать с памятника?», «Идите в другое место» и прочее.

При том в видео молодые люди отмечают, что они спокойно сидят, никого не трогают и пьют кофе. Свои действия они обосновали тем, что им стало холодно и они просто решили погреться. 

Активист заявил: «У меня дед воевал, вы его оскорбляете», на что ему ответили: «Мы не оскорбляем вашего деда, это вы оскорбились».

Сыктывкарцы были озабочены тем, что молодые люди потушат «Вечный огонь». На что ребята пригласили их понаблюдать за ними и заверили, что ничего подобного не сделают. 

- Может вы и не нарушаете закон, но уважения к вам не будет никакого. Вам не стыдно, давно бы могли встать и уйти? Вам проще сидеть и спорить? - заявил гражданский активист.

В конце ролика, молодые люди отметили, что если бы к ним подошли без камер, то их реакция могла бы быть другой. 

Видеоролик позже появился в крупном телеграм-канале на 90 тысяч подписчиков. Возможно, активисты намерено пошли на провокацию и специально снимали молодых людей. 

Напомним, что это не первый скандальный случай с «Вечным огнем». Совсем недавно две девочки-подростка потушили его. На них завели уголовное дело.

Также недавно в Микуне машина заехала на территорию памятника «Фронт и тыл». Водителя оштрафовали на две тысячи рублей. 

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Комментарии 1

час назад 1
активистам стоит подежурить у памятника днем. днем придут мамаши с детьми и те начнут топтать памятник ногами
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