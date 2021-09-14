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Самообслуживание в «Универсаме», автоматы в «Парме» и показы мод в «Доме быта»: какую Коммунистическую потеряли сыктывкарцы

Самообслуживание в «Универсаме», автоматы в «Парме» и показы мод в «Доме быта»: какую Коммунистическую потеряли сыктывкарцы

14 сентября 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 0+
Самообслуживание в «Универсаме», автоматы в «Парме» и показы мод в «Доме быта»: какую Коммунистическую потеряли сыктывкарцы Театр оперы и балета 1974 год. Фото: С. Губский
Здания с тех пор сменились, но рельеф и расположение старых улиц города остались неизменными

В первой части статьи мы рассказывали про главную улицу столицы Коми во времена Усть-Сысольска. Сегодня предлагаем вам прогуляться по Коммунистической времен советской эпохи, посмотреть со стороны на то, как строилась основная магистраль Сыктывкара, и немножко поностальгировать о прошлом. 

Ребрендинг 

В ноябре 1918 года Трехсвятительскую улицу переименовали в Коммунистическую, а в 1930 году Усть-Сысольск стал Сыктывкаром. При царской России жизнь в городе кипела на Спасской (ныне Советской). В начале прошлого века Коммунистическая была короткая и заканчивалась у подножия холма улицей Западно-Загородной (ныне Первомайской). Теперь по этому холму мы поднимаемся от перекрестка Первомайской и Коммунистической в сторону Вечного огня. Начиная с 50-60-х Коммунистическую начали активно застраивать. Городские постройки с тех пор полностью сменились, но рельеф и расположение старых улиц города остались неизменными.

Укладка асфальта на новом участке от кольца до железнодорожного вокзала. На заднем плане видны незастроенные просторы новой части Сыктывкара. А вдали можно разглядеть «верхушку» магазина «Под шпилем», водонапорную башню у первой школы. Дата снимка: 1960-е годы. Фото oldsyktyvkar.ru

КГПИ 

Самым старым строением на Коммунистической можно считать КГПИ, который обзавелся собственным зданием только через семь лет после открытия вуза - в 1938 году. Новый учебный корпус был построен по проекту архитектора Минина в стиле постконструктивизма.

1930-е гг., строительство Пединститута. Фото из фондов Национального архива Республики Коми

Первый этаж отвели для преподавателей и административно-технического персонала, остальные  предназначались для занятий студентов.

Пединститут. Дата снимка: 1952 год. Фото из коллекции Александра Можегова. Фото oldsyktyvkar.ru

Место, где находится первый корпус пединститута, в конце 30-х годов было окраиной Сыктывкара, за ним были картофельные огороды и лес. Увеличение студентов привело к тому, что учебных помещений стало не хватать.

Коммунистическая и пединститут. Дата снимка: 1954 год. Фото из коллекции Александра Можегова. Фото oldsyktyvkar.ru

В конце 50-х годов хотели даже ввести обучение в две смены, но потом все же решили возвести трехэтажную пристройку. Однако средств на расширение института не было. Тогда студенты своими силами сделали пристройку к институту. Материалы доставали тоже сами – шли работать на кирпичный завод, на стройки. При этом опыта в строительстве ни у кого не было, как и технической профессии.

1963 г. Строительство нового корпуса пединститута. Фото: В.А. Ануфриева

Денег за работу участники оздоровительно-трудового лагеря не получали, ни у кого тогда и мысли об этом не было. Зато ребят бесплатно кормили. Вот так будущие учителя построили пристройку, фактически – новое здание. Впоследствии, в 1977 году, его занял индустриально-педагогический факультет КГПИ, позже переименованный в факультет технологии и предпринимательства.

1964 год. Фото oldsyktyvkar.ru

1971 г., ул. Коммунистическая. Обратите внимание - три проезжих части! У здания Пединститута оригинальное крыльцо и лозунг на крыше. Фото Морозова М.В.

КГПИ. Дата снимка: 1970-е годы Фото oldsyktyvkar.ru

Коми научный центр

В 1940 году построили это здание для школы глухонемых, однако в начале Великой Отечественной войны его передали Базе Академии наук СССР в Коми АССР.  Здание Президиума КНЦ УрО РАН очень схоже со зданием Школы №14, построенной в 1937 году по проекту первой коми женщины-архитектора Тентюковой. В Сыктывкаре в свое время были здания-близнецы! 

Здание Президиума Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии наук. Дата снимка: 1970-е годы.  Фото oldsyktyvkar.ru

Школа №14

В 1985 году здание реконструировали и надстроили третий этаж по проекту архитектора Ширшова. После этого оно стало отличаться от школы №14. 

Вокзал

В январе 1958 года началось строительство железной дороги Микунь — Сыктывкар. 22 января 1961 года в Сыктывкар прибыл первый пассажирский поезд со станции Микунь с рабочими — строителями дороги и мостов через Вымь и Вычегду. Появление долгожданной железнодорожной ветки, можно сказать, обязано Сыктывкарскому ЛПК, его как раз тогда начали строить и нужно было как-то вывозить продукцию комбината. Тогда же появилась необходимость построить вокзал.

1962 г., строительство железнодорожного вокзала. Фото Аллы Путько

Его решили возводить на окраине города на болотистой местности. Для строительства в Сыктывкар пригласили инженера из Ленинграда по фамилии Фрейдзон. Фрейдзон неизменно твердил, что ему поручено построить правительственную дорогу. Во многом благодаря тому, что этот ответственный и одаренный специалист сразу же нашел общий язык с руководителями республики и при этом умело шел на всевозможные компромиссы при решении финансовых вопросов, удалось-таки за пятилетку протянуть рельсы от Микуня до Сыктывкара, возвести надежные мосты, в том числе и железный – через Вычегду.

Вид на железнодорожный вокзал с ул. Коммунистическая. Дата снимка: 1960-е годы. Источник: группа «Непознанное в Республике Коми»

Интересно, что первоначально ж/д вокзал в Сыктывкаре хотели на целый километр приблизить к центру города. Некоторые чиновники видели здание вокзала недалеко от пединститута. Первоначально хотели возвести вокзал только для размещения в нем 100 пассажиров. Но инженеры Фрейдзон и Грабовский сделали все от них зависящее, чтобы увеличить «пропускную способность» вокзала до 300 пассажиров. Было решено для примера использовать вокзал в Иркутске – с башней и шпилем.

Дата снимка: 1963-64 годы, автор фото В. А. Ануфриев. Фото oldsyktyvkar.ru

Строительство шло тяжело. Проект постоянно замораживали. Но председатель Совета Министров Коми АССР Зосима Панев взял ситуацию под контроль, и в 1964 году железнодорожный вокзал торжественно открыли. Его шпиль стал украшением Коммунистической, потому что виден почти по всей ее длине. Над входом в здание вокзала на красном фоне белыми буквами было написано: «По ленинскому пути — к коммунизму!».


Дата снимка: 1970-е годы. Источник: Фотоальбом «Сыктывкар». Фото oldsyktyvkar.ru

Театр оперы и балета

Строительство музыкального театра. Фото из коллекции Морозова М.В. Фото vk.com/dorogiye.tovarishchi

В 1957 году Совет Министров Коми АССР принял постановление «Об организации музыкального театра в городе Сыктывкаре». И в 1958 году в дни празднования образования Коми автономии состоялось открытие Республиканского музыкального театра Коми АССР. На сцене прошла премьера оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в постановке приглашенного из Ленинграда профессора и композитора А. Киреева. И только в 1968 году театр получил свое здание, построенное по проекту А. Д. Турчанинова, которое напоминает корабль. 

1974 год. Фото: С. Губский

Гостиница «Сыктывкар» 

История гостиницы началась в 1970 году. Она стала третьей в столице Коми. Строительство здания завершилось накануне впервые проводившегося в республике международного турнира по хоккею с мячом на приз газеты «Советская Россия». В Сыктывкар собирались приехать четыре команды из СССР, Швеции, Норвегии и Финляндии, журналисты и много болельщиков. 

Городские гостиницы не смогли бы вместить такое количество гостей, поэтому решили построить новую. Место определил генплан: на центральной улице, недалеко от ж/д вокзала, рядом с остановками. Автором проекта стал сыктывкарский архитектор Ракин. Гостиницу задумали как девятиэтажное здание с просторным рестораном на первом этаже и вертикальной полосой коми орнамента на фасаде. Все продумано, взвешено и ничего лишнего. 

1983 год. Фото Антон Павлович

Само здание возвели быстро, а вот отделку тормозило недостаточное финансирование. За две недели до начала первого матча были готовы лишь шесть этажей, но к началу чемпионата гостей принять были готовы. 

1984 год. Фото из архива И.Л. Жеребцова

Постепенно в гостинице создали все условия: парикмахерскую, бильярдную, комнаты отдыха, в которых гости могли почитать, поиграть в шахматы. Остановиться в гостинице «Сыктывкар» тогда считалось престижным, а ресторан на первом этаже стал пользоваться огромной популярностью и конкурировал с «Вычегдой».  В ресторане было варьете, в котором выступали девушки, играл оркестр, приезжали коллективы на гастроли. Слева от входа в ресторан была кулинария. 

«Парма» 

29 октября 1974 года в Сыктывкаре открыли первый в республике широкоформатный кинотеатр «Парма». На тот момент он был первым в Сыктывкаре и третьим в Коми АССР.

Дата снимка: 1970-е годы. Фото из коллекции В. А. Ануфриева.

Кинотеатр «Парма» был построен по типовому проекту и располагал залом на 800 мест, широкоформатным экраном, просторным и светлым вестибюлем с зимним садом. Площадь кинотеатра составляла 1216 кв.м. 

Внутри. Фото: из архива КомиКино

Любимый фонтан сыктывкарцев. Фото  oldsyktyvkar.ru

Кроме просмотра кинофильмов на первом этаже можно было поиграть в советские игровые автоматы, купить мороженое или газировку.

Начало 2000-х. Фото oldsyktyvkar.ru

«Калевала» 

При проектировании Коммунистическая должна была подчеркнуть значимость главной улицы города. Поэтому на протяжении 3 км от Кировского парка до ж/д вокзала создали Стефановскую площадь, площадь перед «Детским миром» и бассейном, площадь перед Музыкальным театром, «кольцо», площадь перед ж/д вокзалом. И, конечно, любимую горожанами площадь перед кинотеатром «Парма» и кафе «Калевала». 

Улица Коммунистическая и строительство Калевалы. Дата снимка: 1977 год. Фото oldsyktyvkar.ru

В здании, всем известном как «Калевала», в 1980-е годы по будням работала студенческая столовая, а в выходные здесь проходили студенческие мероприятия, по вечерам - дискотеки.

Перекресток улиц Коммунистическая и Старовского. Дата снимка: середина 1980-х годов. Фото Сергея Зиновьева

Площадь перед кафе «Калевала». Дата снимка: вторая половина 1970-х годов. Фото Игоря Зезегова

До 1990-х годов здесь было студенческое кафе, которое предназначалось в основном для студентов Сыктывкарского университета. На 1 этаже был гардероб и служебные помещения. На 2 этаже - просторная столовая и кафе с барной стойкой. 

1982 год. Фото из открытых источников. 

В 1990-е годы здание бывшего кафе «Калевала» превратилось в торговый центр с продуктовыми лавками и торговыми рядами, а позже надстроили третий этаж. 


Над строительством первого двенадцатиэтажного дома на перекрестке ул. Коммунистической и ул. Старовского трудятся каменщики комплексной бригады Д. П. Головко из СУ-5 треста «Сыктывкарстрой».  Фото oldsyktyvkar.ru

Строительство двеннадцатиэтажки. Фото Аллы Путько

Середина 70-х. Панельные 9-и этажки (Дом Книги, Дом Ткани) только начали закладывать - на их месте видны стройматериалы. Фото vk.com/dorogiye.tovarishchi

Фото возле  «Дома ткани». Дата снимка: 1980-е годы. Автор снимка: Юрий Журавлев. 

Фото возле  «Дома ткани» в сторону кольца. Дата снимка: 1980-е годы. Автор снимка: Юрий Журавлев. 

1980-е, «Дом книги». Фото: из фондов Национального архива Республики Коми.

1980-е гг., Очередь в магазин «Вино». Фото: Винникова П.В.

«Универсам» 

На кольце появились девятиэтажные жилые дома. В одном из них был легендарный магазин «Универсам» - один из первых магазинов самообслуживания в городе.

На фото - стройка дома с магазином «Универсам . Фото Пётр Васильев. 

1980-е гг «Универсам» Фото: Сергей Зиновьев

Лестница магазина «Универсам». Дата снимка: середина 1980-х годов. Фото Сергея Зиновьева

1980-е, «Универсам». Фото: Сергей Зиновьев

Магазин «Универсам» Дата снимка: середина 1980-х годов. Фото oldsyktyvkar.ru

С торца магазина находился большой металлический герб Сыктывкара. Чуть дальше, вдоль по Коммунистической видны «жизнеутверждающие» стенды с лозунгами, плакатами и фотографиями. С правой стороны можно заметить несколько телефонных будок.

Пешеходный переход у магазина «Универсам». Дата снимка: середина 1980-х годов. Фото Сергея Зиновьева

1985 г., буфет «Универсама». Фото: из коллекции Константина Удоратина

ЦУМ

ЦУМ открыли в 1970 году к 100-летию со дня рождения Ленина по типовому проекту, такой же стоит в Вологде. Он был рассчитан на 200 рабочих мест.

В то время торговые площади занимали около 3,5 тысяч квадратных метров. Как только он открылся, коллективы многих магазинов перевели в это здание, а торгово-кулинарное училище досрочно выпустило целую группу молодых продавцов для нового предприятия.

1985 г., ЦУМ - вспомните эти прилавки! Фото: из коллекции Константина Удоратина

1985 г., ЦУМ - вспомните эти прилавки! Фото: из коллекции Константина Удоратина

Попасть в штат «ЦУМа» было нелегко - брали только самых способных. В то время почти сразу ЦУМ стал самым крупным магазином. Первым руководителем стал опытный мужчина, участник войны Николай Антонович Гамзин. Он возглавил магазин еще на этапе строительства и внес большой вклад в становление коллектива. 

Дом быта

В 1973 году построили «Дом быта» в пять этажей. Раньше в нем располагались ателье по пошиву одежды, обувная мастерская, фотоателье, парикмахерские, часовая мастерская — то есть полноценный дом услуг. Два верхних этажа были недоступны для посетителей, там были мастерские. Внутренняя отделка здания была выполнена в самом современном стиле. 

1970-е, г. Фото: фотоальбом «Сыктывкар» Коми книжное издательство

«Дом быта» был очень популярен у горожан, потому что в нем находился Театр моды. Внутри работало ателье, а модели демонстрировали его продукцию на подиуме. В «Доме быта» и вязали, и из шкурок шили, и на одежде и шапках вышивали узоры и надписи. 

Стела и кольцо

Раньше Октябрьский проспект состоял из двух улиц: Гагарина и Мичурина, которые соединялись на «кольце». Улица Мичурина располагалась от кольца в сторону Мичуринского парка, а Гагарина шла от кольца на север в сторону Эжвы.

«Кольца» еще нет. Фото oldsyktyvkar.ru

Магазин «Спорттовары» уже работает, а «Мелодия» еще строится. За Октябрьским проспектом виден недавно возведенный главный корпус университета, а за ним — еще не застроенные пустующие пространства. Дата снимка: 1970-е годы. Фото oldsyktyvkar.ru

В 1960-е годы посередине улицы Гагарина была обустроена разделительная аллея, которую сегодня мы называем «кольцо». 


Сначала оно пустовало, но его место в 1977 году занял Монумент трудовой славы Коми АССР. Его воздвигли в честь награждения Коми орденами Ленина (1966 год), Октябрьской революции (1971 год) и Дружбы народов (1972 год) Монумент высотой 22 метра выполнен из титана и представляет собой три символических знамени, украшенных орденами. 

Стела на кольце и начало ул. Гагарина. Дата снимка: конец 1970-х годов. Фото oldsyktyvkar.ru

Улица Коммунистическая с высоты. Дата снимка: Конец 1970-х - начало 1980-х годов. Фото oldsyktyvkar.ru

Август 1975 года. Сыктывкарская компания на «Кольце», фотоаппараты и радиоприёмник. Фото: Елены Кузнецовой

Мемориал «Вечная слава» 

На месте Вечного огня когда-то была аллея героев. Ее открыли на месте бывшего городского деревянного одноэтажного горвоенкомата, откуда во время Великой Отечественной войны сыктывкарцев призывали и отправляли на фронт. По официальным данным, в ряды защитников Родины было призвано 13 940 сыктывкарцев.  Из них погибли в боях и скончались от тяжелых ран в и госпиталях около 5 тысяч солдат и офицеров.

Здание старого городского военкома. Дата снимка: 1940-50-е годы. Фото из коллекции В. А. Ануфриева

Аллею украшали клумбы с цветами, разделенные асфальтированными дорожками. Она находилась на перекрестке улиц Коммунистическая и Карла Маркса. Улица Карла Маркса в то время не обрывалась на Доме печати, как сейчас, а шла вдоль всей Аллеи героев и соединялась с Коммунистической. Аллея героев очень нравилась жителям Сыктывкара. Это было уютное и привлекательное место для прогулок и бесед, а в 70-е годы аллея была больше похожа на бульвар в центре города.

Вид с улицы Коммунискическая. Дата снимка: 1970-е годы. Фото oldsyktyvkar.ru

Вид со стороны Министерства сельского хозяйства. Дата снимка: 1970-е годы. Фото oldsyktyvkar.ru

В 1980-х гг. началась реконструкция пространства и возведения нового Мемориала Победе «Вечная слава», который мы можем видеть и сегодня. В центре площадки — прямоугольное возвышение (стилобат) размером 6 x 12 м. и высотой 0,6 м., облицованное гранитом красно-коричневого цвета. На нем установлена бронзовая чаша для Вечного огня. Открытие состоялось 20 августа 1981 года к 60-летию образования Коми автономии.

Церемония открытия мемориала «Вечная Слава». Дата снимка: 20 августа 1981 г.. Автор фото В. А. Ануфриев

Бронзовая скульптура олицетворяет скорбящих женщин — жену (в центре), дочь и мать солдата. Женщина в центре подносит к чаше кедровую ветвь, увитую лентами. На алюминиевых плитах увековечены фамилии и имена воинов, павших в боях, умерших от ран и пропавших без вести. 

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Комментарии 1

10 сентября, 17:30 Авторам
Спасибо огромное! Воспоминания отличные, учитывая, что всю свою сознательную жизнь прожила на улице Чернова.
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