С сайта столетия Коми исчезла информация о еще двух крупных мероприятиях

В Сыктывкаре с сайта, посвященному столетию Коми, исчезли анонсы еще двух крупных мероприятий. Это значит, что скорее всего их отменили.

Напомним, что недавно Минкульт Коми поставил под вопрос проведение мероприятий в офлайн формате.

- Программа праздничных мероприятий, посвещенных 100-летию Республики Коми, сейчас находится на стадии доработки. Формат проведения мероприятий будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. И в случае ухудшения ситуации будет реализована альтернативная программа праздничных мероприятий, в том числе с применением дистанционных технологий, - сообщает Минкульт Коми.

Так, в следом за Чемпионатом Европы по фейерверкам в бездну канули «Торжественное открытие Национальной библиотеки» и «Республика Коми в миниатюре». Хочется отметить, что это довольно крупные и затратные мероприятия.

Афиша мероприятий к столетию Коми становится все скуднее и скуднее. Теперь на сайте столетия остались только:

Выставка «Достояние Севера»;

Международный гастраномический фестиваль «ШаньгаФест»;

Этнофестиваль «Диалог культур: Северное многоцветье»;

Юбилейная шоу-программа;

Молодежный арт-фестиваль;

Похоже, что сбываются опасения и действительно столетие отпраздновали везде, кроме самой республики. К примеру, эпидемиологическая ситуация не помешала провести масштабные празднования «Дней Коми» в Москве и Питере. Подробнее читайте здесь.