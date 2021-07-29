С сайта столетия Коми исчезла информация о еще двух крупных мероприятиях

С сайта столетия Коми исчезла информация о еще двух крупных мероприятиях29 июля 2021
Фото: Виктор Конюхов
Скорее всего, это значит, что их отменили
В Сыктывкаре с сайта, посвященному столетию Коми, исчезли анонсы еще двух крупных мероприятий. Это значит, что скорее всего их отменили.
Напомним, что недавно Минкульт Коми поставил под вопрос проведение мероприятий в офлайн формате.
- Программа праздничных мероприятий, посвещенных 100-летию Республики Коми, сейчас находится на стадии доработки. Формат проведения мероприятий будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. И в случае ухудшения ситуации будет реализована альтернативная программа праздничных мероприятий, в том числе с применением дистанционных технологий, - сообщает Минкульт Коми.
Так, в следом за Чемпионатом Европы по фейерверкам в бездну канули «Торжественное открытие Национальной библиотеки» и «Республика Коми в миниатюре». Хочется отметить, что это довольно крупные и затратные мероприятия.
Афиша мероприятий к столетию Коми становится все скуднее и скуднее. Теперь на сайте столетия остались только:
- Выставка «Достояние Севера»;
- Международный гастраномический фестиваль «ШаньгаФест»;
- Этнофестиваль «Диалог культур: Северное многоцветье»;
- Юбилейная шоу-программа;
- Молодежный арт-фестиваль;
Похоже, что сбываются опасения и действительно столетие отпраздновали везде, кроме самой республики. К примеру, эпидемиологическая ситуация не помешала провести масштабные празднования «Дней Коми» в Москве и Питере. Подробнее читайте здесь.
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