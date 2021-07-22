Проведение торжественных мероприятий к 100-летию Коми поставили под вопрос

Еще совсем недавно на празднование столетия Коми с 20 по 22 августа планировалась большая программа из массы мероприятий. Одно из них привлекло наше внимание - Чемпионат Европы по фейрверкам. Портал PG11.ru решил узнать у Министерства культуры, какие гости нас посетят и что вообще планируется делать. В ответ мы получили довольно шокирующее заявление - проведение каких-либо торжественных мероприятий вообще стоит под вопросом.

21 июля на афишах мероприятий на сайте, посвещенном столетию Коми, еще красовалась афиша Чемпионата Европы по фейерверкам.

Однако после того, как мы попытались узнать больше информации о мероприятии, эта афиша пропала. Сейчас вы сможете ее найти только благодаря специальным сервисам, которые показывают предыдущую версию сайта.

Несмотря на это, другие мероприятия остались:

Торжественное открытие национальной библиотеки;

Выставка «Достояние Севера»;

Международный гастраномический фестиваль «ШаньгаФест»;

«Республика Коми в миниатюре»;

Этнофестиваль «Диалог культур: Северное многоцветье»;

Юбилейная шоу-программа;

Молодежный арт-фестиваль;

Впрочем, вероятность проведения даже этих мероприятий стоит под большим вопросом:

- Программа праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Республики Коми, сейчас находится на стадии доработки. Формат проведения мероприятий будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. И в случае ухудшения ситуации будет реализована альтернативная программа праздничных мероприятий, в том числе с применением дистанционных технологий, - сообщает Минкульт Коми.

Возможно, нам придется праздновать столетие нашей великой республики дома, уставившись в монитор или телевизор. Надеемся, что это эпидемиологическая ситуация улучшится, и мы получим хоть какой-то праздник.

Похоже, что сбываются опасения и действительно столетие отпраздновали везде, кроме самой республики. К примеру, эпидемиологическая ситуация не помешала провести масштабные празднования «Дней Коми» в Москве и Питере. Подробнее читайте здесь.