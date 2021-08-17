Количество больных раком людей растет во всем мире. А что происходит со смертностью от заболевания? Увеличилась ли средняя продолжительность жизни онкобольных? Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин рассказал, как изменилась ситуация в республике за последние годы.

Андрей Галин

Как изменилась статистика по онкобольным в последние 10 лет? Снизилась ли смертность?

- Во всем мире наблюдается рост больных раком. Также это касается России в целом и Республикой Коми. Статистика по онкологии за последние годы имеет схожие тренды. Согласно ей, к 2021 году во всем мире число новых онкобольных достигло 19,3 млн человек, число смертельных исходов достигло 10 млн. Такие цифры предоставляет Международного агентства по изучению рака. Также согласно статистике каждый пятый житель планеты в течение жизни заболевает раком, а каждая 11 женщина и каждый восьмой мужчина от этого заболевания умирают.

Какие самые часто встречающиеся виды рака?

- Первое место в списке занимает рак груди у женщин, на втором месте рак легких, на третьем следует рак прямой кишки, затем рак простаты и рак желудка. Около 60 процентов новых случаев и 70 процентов летальных исходов приходится на десять наиболее распространенных видов рака.

Снизилась ли смертность? Уменьшилось ли число онкобольных в целом?

- Смертность снизилась, поэтому раньше времени переживать не стоит. Наука не стоит на месте: постоянно развиваются технологии и появляются новые лекарства. Поэтому число выживших в борьбе с раком увеличивается. Людей, победивших рак во всем мире на 2021 год составляет 50,6 млн человек. - С 2014 года в Коми прослеживается тенденция к снижению смертности от злокачественных новообразований. Связано это с установкой нового оборудования, внедрением инновационных методов лечения и изменением парадигмы отношения к злокачественным новообразованиям, как у врачебного сообщества, так и у населения.

Какие новые методы борьбы с раком появились за эти годы? Насколько они эффективны?

- Развитие фундаментальной науки сильно сказалась на медицине. При этом ни одна из специальностей не получила столько технологий диагностики и лечения, как онкология. Зеленый свет этому дало внедрение Национального проекта «Здравоохранение». Также появились новые формы стационарозамещающих технологий – Центры амбулаторной онкологической помощи, онкологический диспансер в миниатюре, позволяющий приблизить первичную специализированную помощь населению и диагностировать новообразования на ранней стадии. Новыми методами пополнилась противоопухолевая терапия. А лучевая терапия стала более точной даже при сложных контурах опухоли. Эффективность работы онкологической службы оценивается показателем пятилетнего дожития. В Коми в 2020 году он составил 59,9%, что хорошо, потому что целевой показатель 57,9%.

Увеличилась ли средняя продолжительность жизни онкобольных? За счет чего этого удалось достичь?

- В онкологии имеется три базовых метода лечения: хирургический, лучевой и лекарственный. Внедрение новых технологий в лечении позволяет увеличить общую продолжительность жизни и продолжительность отсутствия рецидивов. Сейчас появляется все больше инновационных препаратов, которые продлевают жизнь. Например, прорывным явлением было появление препарата «Тамоксифен», который у определенной группы пациенток с раком молочной железы позволил увеличить продолжительность и качество жизни на десять и более лет.

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