Работа в шахте, покушения на жизнь и проблемы республики: большое интервью с депутатом Госсовета Коми Русланом Магомедовым

Руслан Магомедов - бизнесмен и депутат Госсовета Коми. А ведь еще 30 лет назад он и подумать не мог, что когда-то попадет в политику. Обычный молодой парень, который работал в шахте, чтобы помогать маме прокормить семью.

Сейчас же плакаты с лицом Руслана Магомедова развешаны по всему Сыктывкару, а самого депутата уважают и любят в родной Воркуте. Мы пообщались с мужчиной о его жизни, о проблемах Республики Коми и о том, как их решить.

Молодость

Руслан Магомедов родился в 1968 году в Дагестанской АССР. Школьные годы Руслан прожил в Воркуте. В Дагестан, к бабушке, он возвращался лишь на летних каникулах. Там же он получил и профессиональное образование в сельскохозяйственном техникуме, но вот работать поехал в Воркуту, где жила и работала его мама.

- Приехал в Воркуту молодым специалистом по профессии техник-технолог, - вспоминает Руслан Магомедов. - Зарплату мне обещали в районе 240-260 рублей. Одноклассники, которые со мной учились, работали в шахте и зарабатывали по 750 рублей. Я посмотрел на них и тоже решил идти в шахту «Аяч-Яга». Директор уговаривал передумать: специалист с образованием, а хочу лезть в шахту обычным рабочим, гробить свое здоровье. Но я вынужден был все же пойти. У мамы было четверо детей, и нужно было помогать ей кормить.

Через некоторое время молодого шахтера забрали в армию. После службы он вновь вернулся на «Аяч-Ягу», затем перевелся на другую шахту, где уже был горнорабочим очистного забоя 5 разряда, то есть непосредственно добывал сам уголь. Параллельно Руслан учился в Орловском коммерческом институте. Во времена студенчества принял участие в создании малого торгового предприятия. Говорит, в начале все складывалось успешно и как-то само по себе. Заработав первые серьезные деньги, Руслан решил оставить угольную отрасль и полностью переключился на построение своего дела.

Это, впрочем, было совсем непросто. Предпринимательская деятельность в 90-ых годах была опасной, и Руслан Магомедов почувствовал это, как говорится, на своей шкуре. На молодого бизнесмена несколько раз совершали покушения. Однако бежать из Воркуты с семьей он не стал.

- Часто спрашивают, почему я не уехал, не бросил здесь все и не эвакуировал семью, - рассказывает Руслан Магомедов. - А я всегда отвечаю, что правда и закон на моей стороне, я не вижу причин бежать отсюда. Воркута с самого детства — моя вторая родина. У меня здесь семья, дети и работа. Я честно тружусь всю свою жизнь, плачу налоги. Да, предпринимательская доля такова, что бизнесмен рискует ежедневно. Но я знаю одно и наверняка: если ты работаешь честно и грамотно, никто не сможет помешать тебе. На все остальное воля Бога.

Первые шаги в политике

Во время занятий предпринимательством Руслан Магомедов начал глубже понимать проблемы родного города и видеть пути их решения. Это заметили и в администрации Воркуты. Поэтому во время выборов в городской Совет предпринимателю сделали предложение войти в состав депутатов. Тот согласился.

- Когда ты предприниматель и депутат Горсовета, ты видишь, на что расходуются деньги, как строится бюджет, и чем именно ты можешь быть полезен. А зная проблемы города, ты понимаешь, как с помощью всех этих инструментов можно их решить, - отметил депутат.

В поездках по республике

В Совете Воркуты Руслан Магомедов был два созыва, до 2016 года. После он решил не баллотироваться на следующий срок, а уделить внимание собственному делу. Предприниматель начал реализацию самого масштабного своего проекта - ТРЦ «Мир» в Воркуте. Однако политическая деятельность довольно внезапно вернулась в жизнь Магомедова:

- Администрация Воркуты видела меня успешным предпринимателем, неравнодушным человеком. На тот момент от города депутатом Госсовета Коми был другой человек, который сидел в парламенте уже два срока. Проблемами города он не интересовался, приезжал только во время выборов. Воркутинцы больше не хотели видеть его как своего представителя в Госсовете и попросили меня поставить свою кандидатуру на выборы. Я дал согласие, жители города выбрали меня, и так я стал депутатом Госсовета, - отметил Руслан Магомедов.

В республиканском парламенте депутату стало проще помогать людям. Как он сам признается, в Совете города для решения некоторых проблем направляли именно в Государственный Совет Коми. Сейчас же, будучи депутатом этого самого Госсовета, Руслан Магомедов может напрямую обращаться в министерства и ведомства, минуя бюрократические проволочки. Это значительно ускоряет процесс ответа на вопросы граждан.

Не только политика

Как признается сам Руслан Магомедов, он не может спокойно жить, когда знает, что жители его родного города страдают. Поэтому помогает им не только как депутат, но и как меценат, хоть и не любит трубить о своих поступках. Например, более пяти лет он помогает воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних: детям покупает обувь и одежду, а самой организации - электроприборы и мебель.

На постоянной основе Руслан Магомедов помогает учреждениям культуры и образования организовывать мероприятия. А некоторым воркутинцам и вовсе оказывает адресную помощь. Например, семьям, чей дом пострадал от пожара, приобрел одежду и необходимые предметы домашнего обихода на сумму более

150 тысяч рублей.

За счет личных денег Магомедова в ТРЦ «Мир» содержится «Уголок добра». Каждый четверг около 40 воркутинцев, оказавшихся в трудном материальном положении, бесплатно получают продуктовые наборы с мукой, крупами, сахаром, маслом, макаронами, яйцами, различными консервами. За два с лишним года нуждающимся людям передано более трех тысяч таких наборов.

Во время пандемии коронавируса в 2020 году Магомедов перечислил воркутинской инфекционной больнице 240 тысяч рублей. Более того, он лично участвовал в доставке продуктов питания и материальной помощи пожилым людям на самоизоляции. И это все лишь малая часть благотворительной деятельности.

Деятельность в Госсовете

В республиканском парламенте Руслан Магомедов находится с сентября 2020 года. За

этот короткий срок, конечно, изменить в республике всё невозможно. Но положительные подвижки есть.

Так, благодаря инициативе Руслана Магомедова семьи с детьми при переселении с севера (Инты и Воркуты) получают компенсации за транспортировку автомобиля. По словам депутата, чтобы многодетная семья смогла выехать в отпуск до Москвы на поезде, ей потребуется порядка 200 тысяч рублей на билеты. Доехать на личном автомобиле реально только из Сосногорска, до которого нужно добраться в вагоне-автомобилевозе, а далее - на машине к месту отдыха. Плата за перевозку авто от Воркуты до Сосногорска по железной дороге составляет 25 тысяч рублей. Сейчас же эта сумма будет компенсироваться.

В Воркуте полным ходом идет переселение людей из ветхого жилья. В прошлом году закрыли поселок Советский, в этом году планируется переселение поселка Комсомольского, который закроют к осени 2022 года. Люди из поселков переезжают в сам город, в благоустроенные квартиры, а пустующие дома на окраинах отключают от коммуникаций. Это позволяет экономить городской бюджет, ведь не приходится тратиться на ненужные коммуникации.

- В целом я озвучиваю в Госсовете те проблемы, которые копятся чуть ли не десятилетиями. Слава Богу, к текущему моменту одну из них - компенсацию за перевозку автомобиля - удалось решить, - отметил депутат.

Однако республика - это не только Воркута. Сейчас Руслан Магомедов ездит по региону, общается с жителями, узнает, что их беспокоит. Проблем много, признается депутат.

- Наши села умирают. У фермерских хозяйств очень невысокая доходность, малая рентабельность. Они ждут помощи от государства. Я уже встречался с Минсельхозом, они очень активно помогают селам, но нужно делать еще больше. Об этом говорил и президент на съезде «Единой России». Условия для сельчан должны быть такими же, как и у городских жителей. Клубы, дома культуры, библиотеки - почти все это в селах требует ремонта. В фельдшерских пунктах очень малый ассортимент лекарств, его нужно расширять. С этим вопросом от лица жителей я обращался в Минздрав, там пообещали, что вопрос решат. Но работы все равно очень много, - заключил Магомедов.

Про партию

В 2003 году Руслан Магомедов вступил в партию «Единая Россия». Причем это случилось довольно спонтанно. Депутат вошел в кабинет руководителя управления ЖКХ поселка Воргашор, когда та общалась по телефону с Игорем Шпектором (на тот момент - мэр Воркуты). Они беседовали о том, как создать в городе отделение партии «Единая Россия».

- Когда я зашел, Шпектору по телефону сказали: «Вот Руслан пришел, он будет одним из первых членов партии». Отказываться я не стал, и с тех пор и состою в «Единой России», - вспоминает Магомедов.

Несмотря на то, что к этой партии в России и в Коми в частности некоторые люди относятся неоднозначно, депутат никогда не думал уходить из нее. С одним из основателей отделения в Воркуте - Игорем Шпектором - у Руслана Магомедова были близкие отношения. Депутат называет бывшего мэра своим другом и наставником по жизни, который всегда был человеком слова и дела.

- Говорят, что «единороссы» плохие, но за своих коллег могу сказать точно - нравится это кому-то или нет, мы решаем проблемы жителей. Да, у партии не лучшие времена, бывает тяжело. Критики много со всех сторон. Но меня всегда учили: критикуешь - предлагай. А вот предложений поступает уже куда меньше, чем безосновательной критики, - отметил Руслан Магомедов.

Будущее

В сентябре пройдут выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Руслан Магомедов будет баллотироваться в депутаты. Казалось бы - проблем и работы хватает и здесь, зачем идти выше? Но такова сама натура Магомедова:

- Когда видишь проблемы людей, хочется, чтобы их выслушали на самом верху. Я - человек неравнодушный. И я знаю, что вопросы, которые волнуют людей, нужно озвучивать, чтобы о них знало и правительство, и президент. Я - один из тех, кто готов это делать. Говорить о том, как и чем живут люди. Если не я, то кто? Конечно, один в поле не воин, но нужно объяснять коллегам по партии, что живут и на севере богатой республики люди, которые нуждаются в нашей помощи.

Магомедов уверен: для развития Севера нужно уделить внимание предпринимателям. Они находятся в разных условиях со своими коллегами из средней полосы.

На севере бизнес должен оплачивать рабочим дорогу туда и обратно, оплачивать повышенный отпуск.

- Почему это должен делать предприниматель? - вопрошает депутат. - Почему ему не помогает государство? При СССР власти брали эту ответственность на себя. Если нам нужен Север с его богатствами, то государство обязано брать ответственность на себя. Тогда будет развиваться бизнес и города заживут.

О семье и отдыхе

- Буквально неделю назад мне позвонили с приемной Госсовета и говорят: «Я боюсь спросить, но обязана - вы в отпуск поедете?». А мне даже во сне не может присниться, что я ушел в отпуск, - смеется Магомедов.

В редкие моменты отдыха депутат предпочитает просто погулять на природе - погулять в поле, искупаться в реке или покататься на снегоходе зимой. Охоту и рыбалку не признает - не его это.

У депутата есть жена и дети. Старшие уже совсем взрослые, а вот младшему только шесть лет. Руслан Магомедов признается, что ему стыдно перед семьей за вечное отсутствие.