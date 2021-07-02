Застрявшим в сыктывкарском аэропорту людям заявили, что их рейс перенесли еще на день

Людям, которые уже более 12 часов не могут улететь из Сыктывкара, заявили, что их рейс перенесли еще на день.

Новая дата вылета - 3 июля в 10.30. Однако пассажиры уже не верят, что смогут улететь, ведь рейс переносился уже несколько раз.

- Деньги не возвращают! В Роспотребнадзоре нам сказали: «Хотите, обращайтесь в прокуратуру». А у нас отпуск, дети, все хотят улететь, - рассказала одна из ожидающих.

Застрявшие не знают, будут ли их размещать в гостинице или нет. При том не все из пассажиров сыктывкарцы, большинство из людей с других городов.

Напишем, что этим рейсом занимается компания «Руслайн». Пассажиры обращались за помощью к ее представителю, однако тот отказался что-либо объяснять.