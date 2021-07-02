Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
Застрявшим в сыктывкарском аэропорту людям заявили, что их рейс перенесли еще на день

Застрявшим в сыктывкарском аэропорту людям заявили, что их рейс перенесли еще на день

02 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Застрявшим в сыктывкарском аэропорту людям заявили, что их рейс перенесли еще на день Фото из архива PG11.ru
Им не возвращают деньги

Людям, которые уже более 12 часов не могут улететь из Сыктывкара, заявили, что их рейс перенесли еще на день.

Новая дата вылета - 3 июля в 10.30. Однако пассажиры уже не верят, что смогут улететь, ведь рейс переносился уже несколько раз. 

- Деньги не возвращают! В Роспотребнадзоре нам сказали: «Хотите, обращайтесь в прокуратуру». А у нас отпуск, дети, все хотят улететь, - рассказала одна из ожидающих.

Застрявшие не знают, будут ли их размещать в гостинице или нет. При том не все из пассажиров сыктывкарцы, большинство из людей с других городов. 

Напишем, что этим рейсом занимается компания «Руслайн». Пассажиры обращались за помощью к ее представителю, однако тот отказался что-либо объяснять. 

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Выяснилось, когда в Сыктывкар привезут новую партию вакцины от COVID-19 Посмотреть все

Редакция рекомендует

30 июня
Монета великой азиатской цивилизации, древний топор и целые ведра денег: самые удивительные клады, которые нашли в Коми Читать
28 июня
Выгода или обман: сыктывкарцам рассказали, как отличить легальный кредитно-потребительский кооператив от мошенников Читать
28 июня
Минимальное оборудование и полчаса в день: сыктывкарский тренер назвал эффективные домашние упражнения Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

26 июня
В России беременным разрешили прививаться «Спутником V»
19 июня
Путин предложил ввести новые налоговые послабления для семей с детьми
19 июня
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией
18 июня
Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО
11 июня
Семьям с детьми дадут льготы на билеты в поезда по России
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru