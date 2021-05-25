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На трассе Сыктывкар-Визинга полыхала фура (видео)

На трассе Сыктывкар-Визинга полыхала фура (видео)

25 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 6+
На трассе Сыктывкар-Визинга полыхала фура (видео) Скриншот из видео очевидца
Подробности происшествия устанавливаются

На трассе Сыктывкар-Визинга загорелась грузовая фура. Об этом порталу PG11.ru сообщил очевидец.

Фура была полностью покрыта огнем. На момент, когда прислали видео (9.52) на месте не было сотрудников МЧС или полиции. 

В 10.35 нам прислали ролик, на котором видно, что сотрудники МЧС потушили горящую машину. Подробности происшествия устанавливаются.

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Очевидец получет гонорар в размере 250 рублей за сообщение и видео. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА  в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

Комментарии 1

час назад Горожанин
Трасса Сыктывкар-Визинга, оригинально. Тогда если в Морово едешь, то эта трасса называется Сыктывкар- Морово
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