На трассе Сыктывкар-Визинга полыхала фура (видео)

На трассе Сыктывкар-Визинга загорелась грузовая фура. Об этом порталу PG11.ru сообщил очевидец.

Фура была полностью покрыта огнем. На момент, когда прислали видео (9.52) на месте не было сотрудников МЧС или полиции.

В 10.35 нам прислали ролик, на котором видно, что сотрудники МЧС потушили горящую машину. Подробности происшествия устанавливаются.

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