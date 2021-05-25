На трассе Сыктывкар-Визинга полыхала фура (видео)25 мая 2021
Скриншот из видео очевидца
Подробности происшествия устанавливаются
На трассе Сыктывкар-Визинга загорелась грузовая фура. Об этом порталу PG11.ru сообщил очевидец.
Фура была полностью покрыта огнем. На момент, когда прислали видео (9.52) на месте не было сотрудников МЧС или полиции.
В 10.35 нам прислали ролик, на котором видно, что сотрудники МЧС потушили горящую машину. Подробности происшествия устанавливаются.
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25 мая 2021, 11:35
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