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Затерянные клады Коми, которые до сих пор никто не нашел. Часть 2.

Затерянные клады Коми, которые до сих пор никто не нашел. Часть 2.

25 июня 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 0+
Затерянные клады Коми, которые до сих пор никто не нашел. Часть 2. Раскопки на Лоемском городище Фото foma.ru
Сокровища на любой вкус до сих пор привлекают охотников за богатством

Несмотря на то, что в Республике Коми не была развита торговля и здесь никогда не проходили массовые исторические сражения, спрятанные сокровища и клады у нас все-таки есть. Продолжаем цикл статей о несметных богатствах, спрятанных в недрах республики, которые до сих пор найти не смог. Первую часть статьи можно прочесть здесь

Фото komanda-k.ru

6. Драгоценности Екатерининского тракта

Некогда через Прилузский район пролегал Екатерининский тракт. Его построили по указу Екатерины II в начале XVIII века.

Екатерининский тракт в Республике Коми Фото Владислава Ливсона. nat-geo.ru

Екатерининский тракт прослужил народу 111 лет. По этому пути купцы везли товары на ярмарки с Татарстана до Ношульской пристани (на правом берегу реки Лузы). Вдоль тракта стояли верстовые столбы, а через каждые 15—20 км располагались постоялые дворы, где командированные чиновники меняли лошадей.

Фото Яндекс. Дзен. 

Как гласит предание, торговцы, опасаясь разбойников, золото и драгоценности зарывали по пути как раз на территории коми республики. Как утверждают старожилы Прилузья, клады могут находиться на территориях вымерших окрестных деревушек Былатовка, Прошкино, Лавровка. 

Небольшой поселок в Коми по пути Екатеринского тракта. Фото www.drive2.ru 

7. Княжпогостские святилища

По реке Емва (Вымь) и вокруг озера Синдор располагались сотни стоянок, поселений, погребений, святилищ. Здесь находили много памятников старины и уникальных кладов.

На Весляне. Фото photogoroda.com

Более 400 лет существуют деревни Кони, Весляна и Раковицы, село Серегово. А селам Княжпогост и Туръя свыше 500 лет. Кто знает, сколько еще сокровищ древности там можно найти?

8. Клад Тыл Пур Яка

Когда-то в Усть-Сысольском уезде был крестьянин-разбойник по имени Тыл Пур Як. Позже у него появилась целая банда, сам Тыл Пур Як стал ее атаманом. Они грабили торговые суда, плававшие по рекам Малая Печора и Ылыдзь (Илыч). Разбойники не умели хранить деньги и зарывали в землю свои сокровища с разными заклинаниями, и потому преданий о кладах здесь очень много.

Фото www.mdregion.ru

Есть легенда о кладе на горе Лаз-чук, близ Троицкого погоста, под тремя березами, посаженными на кургане. На речке Дац, впадающей в Ылыдзь, говорят, есть клад, который будто бы стережет медведь, который растерзает любого, кто попытается овладеть сокровищем. А еще говорят, что на реке Юк, впадающей в Ылыдзь, под старым кедром зарыт целый сундук с золотом. На кедре сделаны зарубины: сверху одна большая, продольная, означающая атамана, с обоих боков, внизу две параллельные - его есаулов и потом еще сорок продольных, в два ряда, - это число разбойников, составляющих шайку. 


 Река Илыч. Фото nat-geo.ru

Другой разбойник - Сухонов - тоже грабил со своей бандой, но когда его преследовали власти,  высыпал мешок с деньгами в Илыдзь и положил под сосну клад. Оба эти разбойника были, по мнению зырян, чародеи и чернокнижники. Искать клад есть смысл в устьях небольших речек, впадающих в Ылыдзь. 

9. Лоемский городок

Примерно в десятом веке существовало Лоемское или, как еще его называют, Юрьино городище. Место было удобным для отражения набегов врагов - со всех сторон окружено глубокими оврагами.

Лойма. Фото foma.ru

По народному преданию, там состоялась битва воинства князя Юрия, правителя городка, с полчищами народа чуди. Дружина князя, не желая сдаваться, подрубила столбы, на котором держалось городище. Строения рухнули, похоронив и защитников, и врагов. Точное место поселения ученые не смогли установить, хотя туда отправляли экспедиции.

Фото foma.ru

Лоемский могильник расположен на территории села Лойма между гаражом и мельницей совхоза. На площади около 1000 кв. метров проводили раскопки.

Находки на Лоемском городище. Фото foma.ru

Там обнаружили 43 погребения и богатый инвентарь для погребения, железные наконечники копий, стрел, железные ножи, топоры, косы, глиняную и медную посуду, кольца и серьги, подвески, перстни, бусы. 

Находки на Лоемском городище. Фото foma.ru

10. Царская казна

Через Уральские горы проходил путь под названием Зырянская дорога, потому что первыми о ней узнали зыряне. Позже дорога была названа Сибиряковским трактом - по имени русского предпринимателя Сибирякова. Он пытался сделать дорогу основной торговой магистралью, связывающей Сибирь и Европу.

Сибиряковский тракт в Коми. Фото siyanie-severa.ru

Начиналась древняя дорога от деревни Усть-Щугер в Коми. Чаще всего по ней вывозили из Сибири через устье Печоры за границу зерна, пушнину, кожу, сало, щетину, кедровые орехи. Перевозкой грузов (с начала ноября до середины марта) занимались крестьяне Щугорской волости. Из Печорского края в Сибирь по этой дороге вывозили семгу, точильный камень, оленью шерсть. 

Есть рассказ о том, что во времена гражданской войны в Саранпауле (прим. ред. - село в Берёзовском районе Ханты-​Мансийского округа) происходили кровопролитные бои. Причиной постоянных стычек белых и красных был завезенный в Саранпауль хлеб, который предназначался для голодающих в Печоре, который возили по Сибиряковскому тракту. 

На Сибиряковском тракте. Фото siyanie-severa.ru

По этому тракту куда-то из города Саранпуль вывезли часть царской казны. И золотой запас России, обменянный на хлеб, затерялся в то время где-то в предгорьях Приполярного Урала. Может быть его довезли до Коми. Было совершено четыре экспедиции, но сокровища так и не нашли. Поиски продолжаются по сегодняшний день. 

О том, какие клады нашли в Коми расскажем в следующей части. 

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