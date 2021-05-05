Как каждый сыктывкарец может сделать город лучше: пошаговая инструкция от урбаниста

В последние годы жители городов все чаще берут заботу о своих населенных пунктах в собственные руки. Активисты пытаются решить проблемы и иногда им даже удается добиться успехов в этом деле.

Сегодня мы пообщались с руководителем сыктывкарского отделения «Городских проектов» Дмитрием Маховым. Он рассказал порталу PG11.ru, как можно бороться за благоустройство города и поделился подробным алгоритмом действий.

- Фонд содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» существует с 2012 года. В 2020 году фонд открыл сеть региональных отделений в столицах субъектов страны и за несколько месяцев собрал больше десяти тысяч сторонников. Наше сыктывкарское отделение появилось в конце февраля 2021 года, - рассказывает Дмитрий Махов.

Несмотря на то, что отделению всего пара месяцев, активисты уже успели провести собственное исследование «Здесь перебегают — нужен пешеходный переход».

- В ходе исследования была составлена карта «народных» пешеходных переходов и изучено шесть таких переходов на улицах Петрозаводской и Первомайской. На данный момент отделение составляет презентацию для администрации города с рекомендациями об установке пешеходных переходов и собирает места массового нарушения парковки на газоне для дальнейшей установки антипарковочных столбиков, - пояснил наш собеседник.

Так как же горожане могут влиять на благоустройство города? Дмитрий составил для нас подробный план, который станет руководством к действию для всех неравнодушных.

Шаг 1 – правильно написать обращение в администрацию, ГИБДД или ЖЭК по любой проблеме, от «убитого» тротуара и неправильной парковки до нарушения дизайн-кода или изменения в маршруте общественного транспорта.

Шаг 2 – участвовать в публичных и общественных слушаниях и высказывать свое мнение по поставленным вопросам. Например, ситуация с кедрами на Бабушкина, 21 вызвала большой общественный резонанс, однако в срок администрация получила лишь 2 обращения.

Шаг 3 – участвовать во всех выборах. Поддерживайте своих независимых кандидатов, которые будут отстаивать именно ваши интересы. Поддерживайте не только голосом, но и агитацией. Баллотируйтесь сами. Не игнорируйте политику, участвуйте в митингах, добивайтесь честных и открытых выборов.

Шаг 4 – участвовать в жизни этажа, подъезда, дома, улицы, района, города.

Шаг 5 – можно вступить в ряды активистов сыктывкарского отделения «Городские проекты». Не обязательно иметь суперпознания в урбанистике, главное — иметь желание и время для превращения Сыктывкара в комфортный и безопасный город.