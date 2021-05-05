Как каждый сыктывкарец может сделать город лучше: пошаговая инструкция от урбаниста

Как каждый сыктывкарец может сделать город лучше: пошаговая инструкция от урбаниста05 мая 2021
Фото из личного архива Дмитрия Махова
Главное - не быть пассивным и обращать внимания на любые проблемы
В последние годы жители городов все чаще берут заботу о своих населенных пунктах в собственные руки. Активисты пытаются решить проблемы и иногда им даже удается добиться успехов в этом деле.
Сегодня мы пообщались с руководителем сыктывкарского отделения «Городских проектов» Дмитрием Маховым. Он рассказал порталу PG11.ru, как можно бороться за благоустройство города и поделился подробным алгоритмом действий.
- Фонд содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» существует с 2012 года. В 2020 году фонд открыл сеть региональных отделений в столицах субъектов страны и за несколько месяцев собрал больше десяти тысяч сторонников. Наше сыктывкарское отделение появилось в конце февраля 2021 года, - рассказывает Дмитрий Махов.
Несмотря на то, что отделению всего пара месяцев, активисты уже успели провести собственное исследование «Здесь перебегают — нужен пешеходный переход».
- В ходе исследования была составлена карта «народных» пешеходных переходов и изучено шесть таких переходов на улицах Петрозаводской и Первомайской. На данный момент отделение составляет презентацию для администрации города с рекомендациями об установке пешеходных переходов и собирает места массового нарушения парковки на газоне для дальнейшей установки антипарковочных столбиков, - пояснил наш собеседник.
Так как же горожане могут влиять на благоустройство города? Дмитрий составил для нас подробный план, который станет руководством к действию для всех неравнодушных.
Шаг 1 – правильно написать обращение в администрацию, ГИБДД или ЖЭК по любой проблеме, от «убитого» тротуара и неправильной парковки до нарушения дизайн-кода или изменения в маршруте общественного транспорта.
Шаг 2 – участвовать в публичных и общественных слушаниях и высказывать свое мнение по поставленным вопросам. Например, ситуация с кедрами на Бабушкина, 21 вызвала большой общественный резонанс, однако в срок администрация получила лишь 2 обращения.
Шаг 3 – участвовать во всех выборах. Поддерживайте своих независимых кандидатов, которые будут отстаивать именно ваши интересы. Поддерживайте не только голосом, но и агитацией. Баллотируйтесь сами. Не игнорируйте политику, участвуйте в митингах, добивайтесь честных и открытых выборов.
Шаг 4 – участвовать в жизни этажа, подъезда, дома, улицы, района, города.
Шаг 5 – можно вступить в ряды активистов сыктывкарского отделения «Городские проекты». Не обязательно иметь суперпознания в урбанистике, главное — иметь желание и время для превращения Сыктывкара в комфортный и безопасный город.
- Правило простое: если есть возможность принять участие в опросе и озвучить свои потребности и проблемы, то надо принимать. Если есть возможность прийти на слушания, то надо идти. Если нет времени помогать, но есть возможность помочь финансово, то нужно поддерживать независимые проекты. Неважно, занимаются они урбанистикой, экологией или защитой прав. Пока вы, именно вы, не начнете действовать, ничего не измениться, - подвел итог Дмитрий.
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