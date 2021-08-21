Жители России назвали самые скучные профессии

Профессии охранника, бухгалтера и продавца жители России считают самыми скучными, и только 13% россиян считают, что скучных профессий в целом не бывает. Такие данные следуют из опроса сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

Самой скучной россияне считают профессию охранника (12% голосов), на втором месте - бухгалтер (11%), на третьем - продавец (7% голосов). Деятельность сторожа скучна по мнению 4% россиян. Все разновидности офисного труда, а также работу библиотекаря обвиняют в скуке по 3% опрошенных. Нелюбимая или неинтересная работа навевает скуку на 3% россиян. По 2% голосов набрали такие профессии как уборщик, вахтер, архивариус и оператор call-центра.

Среди прочих скучных профессий россияне назвали программиста, юриста, билетера, гардеробщика, водителя, грузчика, дворника, консьержа, парикмахера, банковских работников, сотрудников склада и чиновников. «Лишь 13% россиян считают, что скучных профессий не бывает, в каждой есть свои плюсы и минусы, - отмечается в тексте. - По данным SuperJob, у мужчин в рейтинге скучных профессий на первом месте - охранник (16% против 9% среди женщин), у женщин - бухгалтер (13% против 8% среди мужчин). Женщины в полтора раза чаще мужчин отмечали, что скучных профессий не бывает (15% против 10%)».

По сравнению с данными аналогичных опросов, проведенных в 2013 и 2019 годах, топ рейтинга скучных профессий остался прежним - это профессии охранника и бухгалтера. Чуть выросло число респондентов, которые считают скучной работу продавца - 7% сейчас против 5% в 2019 и 2% в 2013 годах.

Опрос проводился с 6 по 17 августа 2021 года среди 1 000 экономически активных россиян из всех округов страны.

А ранее мы писали о жителях Коми, которым тоже, видимо, стало скучно. Поэтому они не нашли ничего лучше, чем украсть из заказника тетерева.