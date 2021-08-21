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Все, что не приколочено: в Коми из леса украли тетерева

Все, что не приколочено: в Коми из леса украли тетерева

21 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Все, что не приколочено: в Коми из леса украли тетерева Фото Минприроды Коми
Скорее всего, птица теперь «живет» у кого-то на участке

В Чернаме неизвестные украли фигуру тетерева с экологической тропы «В гостях у Вэрсы». Об акте вандализма сообщает региональное Минприроды. 

На протяжении нескольких лет Минприроды Коми и Центр по ООПТ обустраивают экотропу в государственном природном заказнике республиканского значения «Белый» протяжённостью в 3,5 километров. На ней установлены информационные аншлаги, входная группа, беседка, места для отдыха посетителей, четыре «стула здоровья», а также малые архитектурные формы – фигуры муравьёв, белый гриб, глухарь, тетерев и фотозона.

Пропавший тетерев находился на станции «Птицы», где посетители могли получить информацию о пернатых, обитающих на заповедной территории. Но в августе во время рейдового мероприятия по ООПТ инспекторы обнаружили, что птичка «улетела».

Тетерев был сделан из дерева. Что примечательно, он был закреплен на толстой ветке сосны, создавая имитацию сидячего косача, на высоте 3,5 метра. Видимо, теперь птица «токует» на чьем-то дачном или приусадебном хозяйстве.

Так выглядел тетерев

К слову, это не первый случай вредительства в Чернаме. В прошлом году неизвестные вандалы разломали и подожгли фигуру муравья. К счастью, это не стало причиной лесного пожара.

- Наверное, в конце должна быть мораль. Но её не будет. Просто очень жаль, что «любители природы» из числа посетителей заказника занимаются не только сбором ягод и грибов, но и вандализмом и воровством. К счастью, у авторов и создателей проекта не опускаются руки, они продолжат благоустройство экотропы и искренне верят в то, что их труд не напрасен, что рано или поздно люди научатся уважать чужой труд, ценить всё, что для них же и делается и по-настоящему любить свой край, - отметили в Министерстве. 

Уважаемые жители республики! 
Если вы увидите у кого-то на участке тетерева, как на фото, просим сообщить об этом в ГБУ РК "Центр по ООПТ" по телефону 8(8212) 301-610.

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Комментарии 1

час назад zx
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