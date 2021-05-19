Говоря о своей профессии, которой мужчина посвятил уже 15 лет, Дмитрий Пипуныров признает, что у него нет права на ошибку. От действий диспетчера зависит надежность и качество снабжения столицы Коми теплом и горячей водой.

– К нам ежеминутно стекается информация о работе всех 17-ти котельных и всех тепловых сетей, а их в городе почти 240 км. Быстро выявить неполадки и организовать их устранение, постоянно быть на связи с жилищниками, мэрией, МЧС, ГИБДД, быстро принимать решения - это лишь малая часть работы диспетчеров. Можно сказать, что ОДС - это стратегический центр управления всей системой теплоснабжения города.

- Чаще всего жители звонят с вопросом, почему у них батареи холодные. В 90 процентах случаев причина кроется в неисправностях внутридомовых систем, и устранять ее должны управляющие компании. Но мы не только даем абоненту информацию, куда ему нужно обращаться, но и берем вопрос на контроль, чтобы не оставлять человека один на один со своей проблемой.

Количество принятых звонков за смену порой доходит до трехсот. Пики нагрузок приходятся на период летней ремонтной кампании. Горожан интересует, почему и надолго ли отключили горячую воду.

- Мы всегда заранее информируем об отключениях управляющие компании, а уже они должны оповестить жильцов. Но не все обращают внимание на объявления и звонят нам.

Второй пик приходится на период запуска отопления.

– Много звонков поступает с просьбами и требованиями включить отопление в связи с похолоданием. Приходится объяснять, что решение об отключении и подаче тепла принимают не энергетики, а городские власти, что процесс этот не сиюминутный, что вопросы по конкретному дому надо адресовать в свою жилищную организацию. Вообще диспетчеру в первую очередь нужны железные нервы и, конечно, умение слушать.

Отдохнуть от нервных перегрузок Дмитрий стремится на природе. В теплое время года – охота и рыбалка, зимой – лыжи. На недавних соревнованиях профессионального мастерства, прошедших в Коми филиале «Т Плюс», Дмитрий Пипуныров был признан лучшим диспетчером тепловых сетей Республики Коми. Рецепт успеха, по его словам, прост: «Много учебы, еще больше терпения, столько же внимательности ну и, конечно, щепотка удачи!».

Коми филиал «Т Плюс» напоминает, что с 25 мая в городе начинаются опрессовки тепловых сетей и связанные с ними поэтапные отключения горячей воды. О том, когда в вашем дому отключат воду, можно узнать на сайте компании: https://www.tplusgroup.ru/org/komi/clients/grafik-otkljuchenija-gorjachei-vody

