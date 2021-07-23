Продолжаем цикл статей про интересное и непознанное в Республике Коми. Первая часть про аномалии, судя по статистике, вам очень понравилась. Сегодня речь пойдет о не менее интересных и загадочных вещах. Но обо всем по порядку.

Усть-Куломский район

Сонная поляна

Как говорят люди, эта аномалия находится в лесу в 11 километрах от поселка Тимшер Усть-Куломского района (примерно 300 км от Сыктывкара). На лесной поляне лежат большие валуны, которые непонятно откуда там взялись, ведь никаких скал и гор рядом нет.

Тимшер. Фото vk.com

Еще говорят, что на этой поляне есть глубокая стакановидная яма диаметром около 10 метров. На дне ямы растет большое дерево, его верхушка немного не достает до поверхности земли.

Но главная особенность поляны, из-за которой её называют «сонной», не во внешнем виде. После долгих блужданий по лесу люди присаживались отдохнуть на валуны и засыпали. Точнее, впадали в транс. Как только глаза у человека сами собой закрывались, у него возникали странные видения с какими-то фантастическими существами. Голова, туловище, по две руки и ноги - как у людей, но, как часто рассказывали, это были серые карлики ростом не больше метра. На их круглых лицах цвета земли под большими иссиня-черными миндалевидными глазами виднелись щели, похожие на рыбьи жабры, а рта не было. Туловища у карликов напоминали небольшие бочонки с толстыми руками и пальцами-сосисками.

Некоторым чудились великаны под три метра ростом, тоже с серой кожей. У них были очень длинные шеи и морщинистые лица, глаза святящимся полумесяцем, перевернутым вниз. Существа были довольно худыми, а чуть ли не половину их тела составляли ноги.

В измененном сознании люди находились по часу и больше. У всех после этого болела голова. Когда-то на сонную поляну приехали уфологи, поставили там палатку и несколько раз выходили посидеть на валунах, чтобы впасть в транс и увидеть все своими глазами. Перед отъездом исследователи поделились своими соображениями: судя по внешности загадочных существ, это - инопланетяне, - пришли к выводу уфологи. Точнее, «фото» инопланетян, каким-то образом запечатленные в локальном энергоинформационном поле сонной поляны. Возможно, все дело в валунах: поле, которое они создают, вводит людей в транс. По поводу валунов уфологи высказали интересную гипотезу. Открывая новые земли, люди, чтобы «застолбить» их, устанавливали различные памятные знаки. Не исключено, что так же поступили и инопланетяне, когда-то посетившие нашу планету: они доставили валуны в незаселенную местность и соответствующим образом обработали их, оставив на них свои «автографы». Верить в это или нет, решать вам.

Озеро Дальнее

В 8 км от поселка Лопью-вад Усть-Куломского района есть необычное озеро. По мнению местных жителей, у него нет дна. Однажды, когда искали там утопленника, водолазы не смогли достичь дна. Рыбаки неоднократно пытались при помощи длинного шнура с грузом измерить глубину озера, но длины веревки всегда не хватало. Возможно, это озеро карстового происхождения и находится над тектоническим разломом.

Озеро Дальнее. Фото Александра Можаева

Многоствольная ель

В селе Руч Усть-Куломского района есть вековая ель. Основание дерева единое, а дальше она разделяется на несколько стволов. Семья, которая посадила ель, насчитала 11 верхушек. За шикарным деревом раньше ухаживала местная жительница, которая умерла около десяти лет назад, почти достигнув, как и сама ель, векового возраста. Бытует легенда, что дерево обладает таинственной силой. Но какой, пока никто не знает.

Та самая ель. Фото vk.com

Черное озеро

В Усть-Куломском районе есть озеро под названием Сьод ты (в переводе Черное озеро). Оно похоже на огромный голубой глаз посреди торфяного болота и очень хорошо видно в хорошую погоду с противоположного высокого берега Вычегды. На первый взгляд кажется, что до него рукой подать. Но это заблуждение. Путь до него по болоту очень долгий, и подход преграждают опасные топи.

Те, кто сумел пробраться к озеру и порыбачить, рассказывают, что подойдя к берегу озера, ощущаешь чувство изнывающей тоски и пронизывающего холода. Озеро подпитывается подземными водами, вода в нем очень холодная, а водная гладь действительно черная, поскольку дно покрыто торфом. Те, кто рискнул там искупаться, говорят, что глубина и холодная чернота озера наводят ужас и панику, человек начинает тонуть.

Усть-Вымский район

Пропащее место

Деревня Коквицы известна камнем, на котором по преданию из Усть-Выми приплыл сам Стефан Пермский. Во время прогулки там можно увидеть немало чудес природы: причудливо заплетенные сердечком древние березы, уходящие в небо вековые лиственницы, сосну с двумя вершинами.

Неподалеку от Коквицкой горы. Фото nashural.ru

Недалеко от деревни Коквицы, по словам местных жителей, есть странное место, куда уже не одно десятилетие не рискуют ходить даже старожилы. Близ Коквицкой горы в радиусе двух-трех километров деревья словно прижаты к земле какой-то неведомой силой. Радиус очень четкий. Никаких исторических источников, которые бы рассказали о том, что в это место упал метеорит или прошел мощный ураган, нет. В этом месте не растут грибы, не водятся животные и птицы. Есть свидетельства, что там пропадали люди.

Аномалии в Ухтинской зоне

Недалеко от Ухты есть предполагаемая аномальная зона. Туда с целью осмотреть местность на наличие аномалий несколько раз соврешали походы.

По рассказам очевидцев, зона встретила любопытных тем, что перестал работать фотоаппарат, хотя до этого он работал исправно. Кое-как все-таки его удалось включить. Затем в небольшом лесочке группа увидела над деревьями метрах в тридцати черный шар: он висел в течение минуты, потом сорвался с места и вскоре исчез. По пути обследуемой территории в большом количестве встречались деревья с характерными искривлениями и дихотомическими разветвлениями стволов и ветвей. Часто встречались деревья с ветвями, закрученными спирально по или против часовой стрелки. На них были странные ожоги, некоторые были на поверхности стволов, а некоторые напоминали рваные раны на теле дерева, как будто они были порваны изнутри.

Магнитных аномалий в этой местности не обнаружили: стрелка компаса работала исправно. Что конкретно там происходит, пока не выяснили, в ближайшем будущем продолжат наблюдение за местностью.

Каменные шары в Ижме

На берегу Ижмы недалеко от деревни Малое Галово есть необычное место с каменными шарами. Местные называют их «галфедьса изъяс».

Жители используют их в лечебных целях: лежат на теплых камнях, чтобы снять боли в пояснице. Бытует мнение, что камни способны «заряжать» людей энергией. С научной стороны - это сидеритовые конкреции, состоящие из карбоната железа, которые выпали из толщи пород, когда река подмыла берег.

Проклятое место чуди

Близ деревни Жигановка в Княжпогостском районе некогда проходили активные археологические раскопки. В XIV веке здесь было самозахоронение чуди – народа, который не захотел принять христианство. Язычники заживо похоронили себя вместе с домашним скарбом и животными. Археологи хорошо здесь поработали, а на буреломе разрослась малина.

По рассказам одной жительницы, место это проклято и ходить туда нельзя. Как-то она пошла туда за малиной и трижды набирала доверху ведро ягодами, но стоило ей отвернуться, как ведро, стоящее на ровной поверхности, оказывалось опрокинутым. Решила узнать, как это происходит и просто онемела от ужаса. Земля будто вздыбилась, ведро накренилось, и ягоды высыпались на землю. Не помня себя, она кинулась прочь. По её словам, чудь, потревоженная археологами, не находит себе покоя и мстит всем, кто продолжает нарушать её покой.

Галлюциногенный овраг

В Удорском районе на проселочной дороге от Усть-Вачерги до Острово есть овраг, не дне которого течет ручей Эташор. Этот овраг издревле имел дурную славу. Путники не раз говорили, что при спуске в овраг загадочным образом распрягаются телеги и сани, дуга упряжи как бы самопроизвольно выскакивает из оглоблей, лошадь останавливается, скот останавливается и не хочет идти дальше, людей в этом месте преследуют галлюцинации, бывали случаи исчезновения людей. Удобных обходных путей через лес нет, поэтому сторонится этого места не получается.

Ручей Эташор. Фото mir-znaniy.com

Местные краеведы предполагают, что это место является аномальной зоной. Все необъяснимые явления связаны с электромагнитным излучением, где существуют разломы земной коры. Под его воздействием психика человека рождает галлюцинации и другие непонятные явления, а иногда отказываются работать электроприборы. Но почему дуга вылетает из оглоблей, все равно остается непонятным.

Человек никогда не сможет постичь тайны природы. Но как говорят старожилы, заходить в лес нужно с добрыми намерениями, потмоу что даже наукой доказано, что отрицательная энергия всегда притягивает к себе подобную. «Если долго всматриваться в бездну, бездна начнет всматриваться в тебя» - Фридрих Ницше.