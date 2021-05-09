Фоторепортаж: в Сыктывкаре пустили праздничный салют в честь Дня Победы

Мероприятие длилось около 30 минут
Фоторепортаж: в Сыктывкаре пустили праздничный салют в честь Дня Победы09 мая 2021
Фото: Виктор Конюхов
9 мая в 22.00 с баржи на набережной Сыктывкара запускали праздничный салют. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.
На праздничном салюте побывало много сыктывкарцев. Спуск к реке огородили и установили там освещение. До салюта на мероприятии играли патриотические песни.
Салют продолжался около 30 минут. После мероприятия сыктывкарцы быстро разошлись.
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