Фоторепортаж: в Сыктывкаре пустили праздничный салют в честь Дня Победы

9 мая в 22.00 с баржи на набережной Сыктывкара запускали праздничный салют. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

На праздничном салюте побывало много сыктывкарцев. Спуск к реке огородили и установили там освещение. До салюта на мероприятии играли патриотические песни.

Салют продолжался около 30 минут. После мероприятия сыктывкарцы быстро разошлись.

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