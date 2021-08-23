Эксперты раскритиковали новую площадку возле ЖД вокзала в Сыктывкаре

21 августа в Сыктывкаре к столетию Республики Коми открыли площадку возле железнодорожного вокзала. Большинству жителей столицы она пришлась по нраву, однако урбанисты раскритиковали ее.

- В начале лета сквер около вокзала потерял 25 деревьев. Их вырубили, объясняя тем, что скоро тут появится новое общественное пространство. И вот, в августе, обновлённый сквер открылся для жителей и гостей города, - отметила активист «Городских проектов» Анна Сухих.

Урбанист выделила список недостатков нового объекта:

Неудобные низкие скамейки. У них нет спинок, на них тяжело садиться пожилым людям.

Искусственный камень под солнцем будет нагреваться.

На «сидушках» зачем-то сделали углубления, в которых будет скапливаться дождевая вода, снег и грязь.

Совсем нет взрослых больших деревьев. Негде укрыться от дождя или солнца.

Открытые урны. Мусор оттуда будет разноситься по скверу ветром и животными, гнить и неприятно пахнуть. Более того, они вообще не вписываются в стиль пространства.

Некачественные фонари. Точно такие же стоят у «Детского мира» и очень легко подвергаются вандализму. Поэтому, скорее всего, их испортят.

Забетонировали швы плитки. Плитка хороша тем, что вода уходит в грунт, луж не остаётся. С забетонированными швами она становится просто декором.

Открытый грунт возле деревьев. Грязь от деревьев будет разноситься по всему скверу. Хороший пример: новая площадь под часами - там весь открытый грунт прикрыт мульчой и решёткой. Рендер от итога разительно отличается.