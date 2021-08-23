Эксперты раскритиковали новую площадку возле ЖД вокзала в Сыктывкаре

Эксперты раскритиковали новую площадку возле ЖД вокзала в Сыктывкаре23 августа 2021
Фото: Елена Миронова
Его построили ценой 25 деревьев
21 августа в Сыктывкаре к столетию Республики Коми открыли площадку возле железнодорожного вокзала. Большинству жителей столицы она пришлась по нраву, однако урбанисты раскритиковали ее.
- В начале лета сквер около вокзала потерял 25 деревьев. Их вырубили, объясняя тем, что скоро тут появится новое общественное пространство. И вот, в августе, обновлённый сквер открылся для жителей и гостей города, - отметила активист «Городских проектов» Анна Сухих.
Урбанист выделила список недостатков нового объекта:
- Неудобные низкие скамейки. У них нет спинок, на них тяжело садиться пожилым людям.
- Искусственный камень под солнцем будет нагреваться.
- На «сидушках» зачем-то сделали углубления, в которых будет скапливаться дождевая вода, снег и грязь.
- Совсем нет взрослых больших деревьев. Негде укрыться от дождя или солнца.
- Открытые урны. Мусор оттуда будет разноситься по скверу ветром и животными, гнить и неприятно пахнуть. Более того, они вообще не вписываются в стиль пространства.
- Некачественные фонари. Точно такие же стоят у «Детского мира» и очень легко подвергаются вандализму. Поэтому, скорее всего, их испортят.
- Забетонировали швы плитки. Плитка хороша тем, что вода уходит в грунт, луж не остаётся. С забетонированными швами она становится просто декором.
- Открытый грунт возле деревьев. Грязь от деревьев будет разноситься по всему скверу. Хороший пример: новая площадь под часами - там весь открытый грунт прикрыт мульчой и решёткой. Рендер от итога разительно отличается.
- Пространство возле железнодорожного вокзала — первое, что видят гости Сыктывкара по прибытии в город, оно должно быть привлекательным и практичным. В итоге мы получили неинтересное, некачественное, без полноценного восстановления вырубленных деревьев пространство, - заключила Анна Сухих.
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23 августа 2021, 16:00
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