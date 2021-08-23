Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе День Республики-2021
Главная
Новости
Эксперты раскритиковали новую площадку возле ЖД вокзала в Сыктывкаре

Эксперты раскритиковали новую площадку возле ЖД вокзала в Сыктывкаре

23 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Эксперты раскритиковали новую площадку возле ЖД вокзала в Сыктывкаре Фото: Елена Миронова
Его построили ценой 25 деревьев

21 августа в Сыктывкаре к столетию Республики Коми открыли площадку возле железнодорожного вокзала. Большинству жителей столицы она пришлась по нраву, однако урбанисты раскритиковали ее. 

-  В начале лета сквер около вокзала потерял 25 деревьев. Их вырубили, объясняя тем, что скоро тут появится новое общественное пространство. И вот, в августе, обновлённый сквер открылся для жителей и гостей города, - отметила активист «Городских проектов» Анна Сухих. 

Урбанист выделила список недостатков нового объекта:

  • Неудобные низкие скамейки. У них нет спинок, на них тяжело садиться пожилым людям.
  • Искусственный камень под солнцем будет нагреваться. 
  • На «сидушках» зачем-то сделали углубления, в которых будет скапливаться дождевая вода, снег и грязь.
  • Совсем нет взрослых больших деревьев. Негде укрыться от дождя или солнца.
  • Открытые урны. Мусор оттуда будет разноситься по скверу ветром и животными, гнить и неприятно пахнуть. Более того, они вообще не вписываются в стиль пространства.
  • Некачественные фонари. Точно такие же стоят у «Детского мира» и очень легко подвергаются вандализму. Поэтому, скорее всего, их испортят.
  • Забетонировали швы плитки. Плитка хороша тем, что вода уходит в грунт, луж не остаётся. С забетонированными швами она становится просто декором.
  • Открытый грунт возле деревьев. Грязь от деревьев будет разноситься по всему скверу. Хороший пример: новая площадь под часами - там весь открытый грунт прикрыт мульчой и решёткой. Рендер от итога разительно отличается. 

- Пространство возле железнодорожного вокзала — первое, что видят гости Сыктывкара по прибытии в город, оно должно быть привлекательным и практичным. В итоге мы получили неинтересное, некачественное, без полноценного восстановления вырубленных деревьев пространство, - заключила Анна Сухих. 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Благоустройство

Комментарии 1

36 минут назад Хвост
Ну эта экспертиза вроде толковая. Полностью соглашусь.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Из сухих деревьев, которые вырубили в парках Сыктывкара, создадут объекты искусства Посмотреть все

Редакция рекомендует

21 августа
«Правда или вымысел»: познавательный тест с интересными фактами о Коми Читать
19 августа
Август - как вечер воскресенья: 6 свежих фото коми красавиц из Instagram Читать
17 августа
Тест: насколько хорошо вы знаете Коми? Читать
Посмотреть все
01 августа Оплачивайте счета через мобильное приложение от «Коми энергосбытовой компании»

Новости России и мира

сегодня
Народная программа и новые выплаты: итоги встречи президента с представителями партии «Единой России»
21 августа
В России предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья
21 августа
Жители России назвали самые скучные профессии
21 августа
Минтруд объяснил, как отцы могут получать маткапитал на детей от суррогатных матерей
18 августа
В Госдуму внесли законопроект о возвращении старого пенсионного возраста
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru