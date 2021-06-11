Дом с привидениями, капсула времени и почтамт на костях: всю ли правду вы знаете о Сыктывкаре?

К дню рождения Сыктывкара продолжаем рассказывать вам интересные истории о городе. Сегодня речь пойдет о мистике, загадках, позабытых тайнах и фактах истории.

Каменный век и Владимир-Ленин вместо Сыктывкара

Есть версии, что первые люди обитали на территории Сыктывкара еще во времена каменного века (III тыс. до н. э.). К северо-востоку от Сыктывкара между селом Озел и поселком Седкыркещ на берегу озера Эньты археологи нашли древние поселения эпохи неолита. Ученые обнаружили следы наземных жилищ охотников и рыболовов в форме вытянутого прямоугольника, обожженные кости животных, обломки глиняных сосудов, кремневые предметы. Открытием также оказалось применение людьми железных орудий. Также в окрестностях Сыктывкара были найдены поселения древних людей, датируемые IV-IX вв. и X в. нашей эры.

Люди каменного века. Фото http://history.syktnet.ru/

Первое письменное упоминание о селении Усть-Сысола относится к 1586 году. При Екатерине II, в 1780 году село Усть-Сысола преобразовали в уездный город Усть-Сысольск. В феврале 1924 года, после смерти Ленина, городские коммунисты хотели переименовать Усть-Сысольск во «Владимир-Ленин». Но руководство эту идею не одобрило. Вместо этого в 1930 году городу присвоили название на языке коми – Сыктывкар.

Своя красная площадь

Стефановская площадь Сыктывкара была спроектирована еще в 1783 году, её форму и размеры утверждала сама Екатерина II. Название площадь получила в честь Свято-Стефановского собора, возведенного к 500-летию христианизации Коми. В 1918 году, к первой годовщине Октябрьской революции площадь переименовали в Красную.

Красная площадь в Сыктывкаре. Фото oldsyktyvkar.ru

Первоначально площадь имела форму восьмиугольника. Асфальта в то время не было, на фотографии видны тропинки. В честь 40-летия Коми АССР в 1961 году она получила название Юбилейная. А в 1991 году площади вернули старое название — Стефановская.

Как утверждает историк Игорь Сажин, лестница, ведущая к памятнику Ленину и скверу - бывший фундамент Стефановского храма, в честь которого изначально назвали площадь. Храм был разрушен в 1932 году.

Красная площадь Сыктывкара в 1940-50-е гг.. Фото oldsyktyvkar.ru

Парк и почтамт на костях

Рядом с Троицким собором в ныне Кировском парке раньше находилось старейшее кладбище Усть-Сысольска. В 1930-х Сыктывкарский горисполком предложил горожанам в 3-дневный срок самостоятельно перенести старые захоронения на новое место, но этого сделано не было. По приблизительным подсчётам, здесь было погребено не менее 25 тысяч человек. Кладбище было снесено, ограда разобрана, но захоронения остались на прежнем месте. Некоторые сыктывкарцы утверждают, что находили там останки.

Кладбищенская церковь. Усть-Сысольск. Фото history.syktnet.ru

- Это было в 2013 году в начале стройки. На месте будущей набережной тогда работал грейдер. Он ровнял площадку ближе к реке. При работах грейдер поднял из земли человеческие кости: черепа, кости ног. Видно было, что они лежат там давно, они были пожелтевшие. Их было очень много. Мы насобирали целый мешок человеческих костей. Прораб сказал, что надо закопать их поглубже и решил никуда не сообщать. Я слышал, что очень давно на этом месте стояла часовня, - рассказал мужчина, который обратился в нашу редакцию.

Здание Главпочтамта тоже стоит на костях. Во времена гражданской войны под Аныбом произошел бой красногвардейцев с белыми. Тогда погибли 14 человек и их, как и в Москве, решили похоронить на главной площади.

Старый памятник 14 красноармейцам на Красной площади Усть-Сысольска. Дата снимка: 7 ноября 1922. Фото oldsyktyvkar.ru

В 1956 году на его месте был установлен белый каменный обелиск. Фото oldsyktyvkar.ru

Сохранились даже снимки похорон. В начале 60-х годов часть останков выкопали и перенесли в другое место - напротив Дома дружбы народов. Сейчас там стоит памятник погибшим в годы гражданской войны.

Дом с привидениями

Дом купца Оплеснина на Советской, 5 в народе называют домом с привидениями. Дело в том, что там постоянно слышали непонятные шорохи, которым взяться было неоткуда. Некоторые связывали это с трагической кончиной владельца дома. Василий Оплеснин родился в семье крестьянина, но сумел получить купеческое звание. Во время революции большевики его раскулачили и отобрали дом, а хозяина подвергли гонениям. Оплеснин позже пришел в свой бывший дом и наложил на себя руки.

Фото susanintop.com

С научной точки зрения шорохи в доме объяснили по-другому. Во время реконструкции строители нашли технические недочеты, из-за которых и слышался непонятный шум. После того как их устранили, дом вроде как «затих».

Фото wikimapia.org

«Пентагон» и капсула времени

СГУ им. Питирима Сорокина тоже хранит в себе много тайн. Здание химбила на пустыре в Орбите студенты между собой называют «пентагоном». Стены корпуса действительно напоминают секретный военный или научный объект, к железным воротам которого приближаться страшно. Внутри — длинные коридоры, двери загадочных кабинетов и лабораторий, оборудование для опытов и люди в белых халатах.



Фото syktsu.ru

В 1979 году при строительстве корпуса №3 в его стены поместили так называемую капсулу времени с обращением к потомкам. По наказу первого ректора СГУ им. Питирима Сорокина Валентины Витязевой капсула должна дойти до студентов через 50 лет. Второй экземпляр обращения хранится в музее.

Фото syktsu.ru

Послание гласит: «Мы обращаемся к вам в знаменательный для нас день — 31 августа 1979 года — день закладки нового комплекса Сыктывкарского государственного университета, в канун 200-летия столицы Республики Коми — Сыктывкара». Увидеть настоящую раритетную капсулу студенты смогут лишь в 2029 году.

А какие вы знаете легенды и загадочные истории о Сыктывкаре? Рассказывайте в комментариях!