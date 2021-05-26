Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов
Главная
Новости
«Для вас я - Киркоров»: на «Вечернем Урганте» посмеялись над высказыванием главы Коми

«Для вас я - Киркоров»: на «Вечернем Урганте» посмеялись над высказыванием главы Коми

26 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Для вас я - Киркоров»: на «Вечернем Урганте» посмеялись над высказыванием главы Коми Скриншот из телепередачи
Ведущий также пошутил про поход в церковь

В Сети широкую популярность получило высказывание главы Коми «Для вас я - Путин». Оно добралось даже до популярного телешоу «Вечерний Ургант».

Ведущий в юмористическом виде обыгрывал курьезное выражение. К примеру, он сравнил фото Владимира Путина и Владимира Уйбы и сказал, что в принципе их можно принять одного за другого, но все зависит от качества телесигнала в Коми. 

- Владимир Уйба не в первый раз использует такой прием. Был случай, когда местные жители спрашивали: когда к нам приедет с гастролями Филипп Киркоров? Он ответил: «Для вас я - Киркоров». И действительно отработал полтора часа. На высоких каблуках и в перьях, - посмеялся Иван Ургант. 

Еще одной стала шутка про то, как местные жители ходили в церковь.

- Как-то пришли жители в церковь и молились всем селом. И случилось чудо - икона голосом главы Коми сказала «Для вас я - Богородица», - заключил ведущий.

Напомним, что Кремль встал на сторону главы Коми и объяснил распространение в Сети такого высказывания наличием большого количества недоброжелателей у Владимира Уйбы. 

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

На трассе Сыктывкар-Визинга полыхала фура (видео) Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Тест: 10 непростых вопросов об истории Сыктывкара Читать
22 мая
Статус самозанятого - что это и как он помогает в жизни? Разбираемся с фрилансером из Сыктывкара Читать
20 мая
Ливнете или зафлексите? Тест на знание молодежного сленга Читать
Посмотреть все
14 мая Коми энергосбытовая компания напоминает, что юрлица могут передавать показания счетчиков онлайн

Новости России и мира

22 мая
Запрет на петрушку: при каких условиях ее нельзя сажать на даче
21 мая
В Пермском крае ученик лицея накинулся с ножом преподавателя
20 мая
В России предложили использовать труд заключенных вместо мигрантов
20 мая
В России допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса
17 мая
В Екатеринбурге неизвестный убил троих человек прямо на улице и попал под обстрел силовиков
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru