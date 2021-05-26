«Для вас я - Киркоров»: на «Вечернем Урганте» посмеялись над высказыванием главы Коми

В Сети широкую популярность получило высказывание главы Коми «Для вас я - Путин». Оно добралось даже до популярного телешоу «Вечерний Ургант».

Ведущий в юмористическом виде обыгрывал курьезное выражение. К примеру, он сравнил фото Владимира Путина и Владимира Уйбы и сказал, что в принципе их можно принять одного за другого, но все зависит от качества телесигнала в Коми.

- Владимир Уйба не в первый раз использует такой прием. Был случай, когда местные жители спрашивали: когда к нам приедет с гастролями Филипп Киркоров? Он ответил: «Для вас я - Киркоров». И действительно отработал полтора часа. На высоких каблуках и в перьях, - посмеялся Иван Ургант.

Еще одной стала шутка про то, как местные жители ходили в церковь.

- Как-то пришли жители в церковь и молились всем селом. И случилось чудо - икона голосом главы Коми сказала «Для вас я - Богородица», - заключил ведущий.

Напомним, что Кремль встал на сторону главы Коми и объяснил распространение в Сети такого высказывания наличием большого количества недоброжелателей у Владимира Уйбы.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram