Кремль поддержал Владимира Уйбу и объяснил его слова «Для вас я - Путин»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал главу Коми и не увидел ничего предосудительного в его словах «Для вас я - Путин». Об этом сообщает «ТАСС».

Дмитрий Песков объяснил, что видео со словами Владимира Уйбы о том, что тот является «Путиным», распространяют недоброжелатели руководителя региона.

- Тут очевидно, что это вырвано из контекста и что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия, есть ответственность у главы региона, любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз, - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что у Владимира Уйбы много недоброжелателей и они все время выдирают что-то из контекста и потому начинают вирусно этим засорять интернет.

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