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«Для вас я - Путин»: так Владимир Уйба ответил на недовольство жителей Коми

«Для вас я - Путин»: так Владимир Уйба ответил на недовольство жителей Коми

25 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Для вас я - Путин»: так Владимир Уйба ответил на недовольство жителей Коми Фото из архива PG11.ru
Глава попросил жителей составить вопросы и не связывать их с нефтеразливом

Глава Коми Владимир Уйба встретился с возмущенными жителями села Мутный Материк из-за ситуации с разливом нефти. Местные хотят обратится к президенту России Владимиру Путину, однако глава республики парировал это словами «Для вас я - Путин». Об этом сообщает «Новая Республика».

Владимир Уйба обратился к жителям с просьбом сформировать вопросы по ситуации в селе, добавив, что не надо их связывать с нефтеразливом на Ошском месторождении. 

На это собравшиеся заявили, что каждый год отправляют вопросы. Жители отметили, что в этот раз нужно обращаться напрямую к президенту. В ответ на это глава Коми сказал:

- Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам? - вопрошает глава Коми.

На этом местные жители попытались уточнить: «Вы наш Путин?», а глава ответил: «Да, конечно. Я для вас Путин, конечно!».

«РИА Новости» удалось связаться с пресс-службой главы Коми.

- Эту реплику следует рассматривать в контексте, а не вне его. Владимир Викторович (Уйба) хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне. В республике высшее должностное лицо – глава Коми. Об этом Владимир Викторович и сказал во время встречи с жителями села Мутный Материк – он избран жителями главой республики Коми, он и должен прежде всего решать проблемы жителей республики – а не президент страны. Глава республики несёт ответственность за то, что происходит на территории региона, - говорится в ответе пресс-службы на запрос агентства.

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Глава Коми

Комментарии 5

3 часа назад 321
Для нас ты Уй
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2 часа назад Макс
Уе ба? хорошее фамилие...записал
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2 часа назад ороа
Ничего не делает , ещё и возомнил себя Путином, совсем уже берега попутал. Научился бы сначала не грабить республику а улучшать её.
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57 минут назад Ввлентина
ороа
Ничего не делает , ещё и возомнил себя Путином, совсем уже берега попутал. Научился бы сначала не грабить республику а улучшать её.
Ороа, ты наверно слепой, если не видиш что за год с не большим, сделано больше, чем сделал предыдущий глава (Гапликов) вместе со своей свитой. Ты Ороа не прав, забыл что тут творилось когда начался ковид, запамятовал?
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49 минут назад Надеюсь
Макс
Уе ба? хорошее фамилие...записал
На лбу своём бестолковом записал?
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