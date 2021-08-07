«Чувствую тёплую энергию этой земли и людей»: Виктория Лопырева поделилась первыми впечатлениями о Сыктывкаре

6 августа в Сыктывкар прилетела супермодель и телеведущая Виктория Лопырева. Прилетела она к мужу - заместителю председателя правительства региона Игорю Булатову. И вечером того же дня супруги пошли гулять по городу, о чем Виктория сообщила в своем Instagram.

Лопырева заехала за мужем на работу в Администрацию Главы Коми. Она отметила, что у него работают очень красивые девушки, которые представляют регион. Чуть позже супруги посетили один из городских ресторанов, а затем поехали в «Еляты».

А вечером Виктория выпустила пост, в котором описала впервые впечатления от Республики Коми: