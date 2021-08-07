«Чувствую тёплую энергию этой земли и людей»: Виктория Лопырева поделилась первыми впечатлениями о Сыктывкаре

«Чувствую тёплую энергию этой земли и людей»: Виктория Лопырева поделилась первыми впечатлениями о Сыктывкаре07 августа 2021
Фото: @lopyrevavika в Instagram
Жена зампредседателя правительства прогулялась по городу
6 августа в Сыктывкар прилетела супермодель и телеведущая Виктория Лопырева. Прилетела она к мужу - заместителю председателя правительства региона Игорю Булатову. И вечером того же дня супруги пошли гулять по городу, о чем Виктория сообщила в своем Instagram.
Лопырева заехала за мужем на работу в Администрацию Главы Коми. Она отметила, что у него работают очень красивые девушки, которые представляют регион. Чуть позже супруги посетили один из городских ресторанов, а затем поехали в «Еляты».
А вечером Виктория выпустила пост, в котором описала впервые впечатления от Республики Коми:
- Привет, Коми. Такое необычное и приятное чувство - заехать к мужу на работу в конце рабочего дня и просто прогуляться по солнечному Сыктывкару. Чувствую тёплую энергию этой земли и людей, - написала супермодель.
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