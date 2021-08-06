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Модель Виктория Лопырева прилетела в Сыктывкар

Модель Виктория Лопырева прилетела в Сыктывкар

06 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Модель Виктория Лопырева прилетела в Сыктывкар Скриншот из «сториз» Виктории Лопыревой
Она просит угадать цель ее прилета

Модель Виктория Лопырева прилетела в Сыктывкар. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. 

В «сториз» модель просит угадать цель ее прилета. Скорее всего, она решила выполнить свои обещания о рекламе и продвижении Республики Коми. 

​​Вместе с Викторией Лопыревой в Сыктывкар прилетел и известный российский диджей Леонид Руденко. Он будет играть свой сет в парке «Еляты» 6 августа. 

Напомним, что в Республике Коми отменили массовые мероприятия к столетию региона из-за пандемии коронавируса. Многих возмутило, что «верхушка» успела отметить праздник в Москве и Санкт-Петербурге, а самой «имениннице» ничего не осталось. 

 

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Комментарии 1

25 минут назад Хвост
Да пошла ты со своими угадайками! С жиру бесится.
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