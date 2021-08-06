Модель Виктория Лопырева прилетела в Сыктывкар. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

В «сториз» модель просит угадать цель ее прилета. Скорее всего, она решила выполнить свои обещания о рекламе и продвижении Республики Коми.

​​Вместе с Викторией Лопыревой в Сыктывкар прилетел и известный российский диджей Леонид Руденко. Он будет играть свой сет в парке «Еляты» 6 августа.

Напомним, что в Республике Коми отменили массовые мероприятия к столетию региона из-за пандемии коронавируса. Многих возмутило, что «верхушка» успела отметить праздник в Москве и Санкт-Петербурге, а самой «имениннице» ничего не осталось.