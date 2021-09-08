Центр детей и молодежи Коми заявил, что ребята в «Черноморской зорьке» сами виноваты в своем отравлении

В связи с неблагоприятными климатическими условиями на Черноморском побережье в районе Анапы в начале августа выпала трехмесячная норма осадков. Часть территории лагеря «Черноморская зорька» оказалась подтопленной. В нем находились 443 ребенка из Республики Коми. Одна из матерей связалась с нами и поведала о том, с чем пришлось столкнуться ее ребенку.

Елизавета Русанова вместе с другими матерями отправили своих детей в лагерь «Черноморская зорька», чтобы они набрались здоровья, погрелись на солнце, подышали свежим воздухом. Однако эта поездка обернулась катастрофой. Смена лагеря длилась с 2 августа по 22 августа.

- Дети приехали в лагерь почти в 7 утра на поезде. В корпусы их расселили только после трех часов дня. Все это время детки находились под солнцем и из-за этого начали болеть: у многих поднялась температура, начался кашель, ротавирусные инфекции, - сообщила Елизавета.

Ее ребенка увезли в больницу 4 августа. Связаться с мамой он не смог - оставил телефон в корпусе лагеря. Соответственно, и связи с ним не было. Телефон ребенку привезли только за день до выписки, 10 августа.

- Все это время я писала и звонила в лагерь. В министерстве образования меня просто посылали и говорили, что все хорошо. То, что моему ребенку кололи уколы и ставили капельницы, я узнала только после его звонка. И таких детей в лагере было очень много!

Спустя некоторое время после приезда в лагере начался потоп и дожди. По словам Елизаветы, электричества у детей не было, а кормили их холодной едой. Девушка утверждает, что в помещениях, где жили дети, находили плесень, опарышей.

- Дети ходили в столовую в течение трех дней по ледяной воде. Погружались практически по пояс. Все начали болеть. Но когда мы попросили привезти наших детей домой, нам заявили: “Мы не можем вывезти 443 человека сразу. По результатам комиссии ЧС все хорошо”.

По словам Елизаветы, 35-40 процентов всего лагеря болели ротавирусными инфекциями.

- Дети с температурой от 38.5 до 40 и рвотой шли в медицинский корпус, где им “пшикали” горло, делали укол и отправляли обратно. Причем без присмотра взрослых. Дети сами за собой убирали рвотные массы. Кого-то вожатые просто отказывались вести в медицинский корпус. Не было горячей воды. В день уезда моему сыну опять стало плохо, температура поднялась до 38,7, кашель, понос, рвота, - поделилась мать ребенка.

В Минобразе Коми заявляли, что работа лагеря с первого дня контролировалась территориальными управлениями Роспотребнадзора и МЧС по Краснодарскому Краю, мэрией Анапы, а также органами прокуратуры.

- Решение о необходимости или отсутствии необходимости эвакуации людей с социальных объектов города – это прерогатива оперативного штаба по ликвидации ЧС города-курорта Анапа. По его оценкам, ситуация, а главное, меры, которые принимала администрация лагеря по противодействию чрезвычайной ситуации, позволяла оставить всех детей и отдыхающих в «Черноморской зорьке». Угрозы жизни детей не было, функционировали все службы лагеря: питания, энергетики, воспитания и медицины, поэтому дети остались в лагере до окончания смены, - заявили в министерстве.

Отмечается, что все родители запросили справки с медицинского корпуса лагеря, чтобы узнать, попадают ли их дети под страховку. В корпусе заявили, что “ребенок пришел с больным горлом, ему сделали обработку”. Елизавета утверждает, что это фальсификация. Сейчас Роспотребнадзор проверяет обращение матерей.

- Море, о котором мечтал мой девятилетний сын, он даже не увидел. Эта путевка обошлась мне в 20 500 рублей. Это со скидкой. Я живу одна с тремя детьми и эти деньги я копила почти полгода.

Наши дети вернулись, и мы их не узнаём. Все похудели, у многих ротавирус, температура, кашель, насморк. Мы хотим, чтобы нашим детям вернули деньги за путевку, дорогу, моральный ущерб, - заключила Елизавета.

На момент публикации родителям пришел ответ от Цетра детей и молодежи Коми. В ответе заявляется, что дети скорее всего сами пили газировку, ели сухарики и чипсы, поэтому и отравились. Родители с этим категорически не согласны.

Также в Центре детей и молодежи Коми обвинили родителей в том, что дети не приучены к порядку, так как в большинстве комнат лагеря стоял зловонный запах.