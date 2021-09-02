Мамы с колясками идут "напролом"
Беги, если хочешь жить: сыктывкарцы плевать хотели на перекрытие у пешеходного перехода в центре города02 сентября 2021
Фото: Виктор Конюхов
Недавно мы писали об опасном переходе возле "Вечного огня". Сыктывкарцы переходили по нему дорогу, несмотря на все указания об обходе. Администрация приняла меры для того, чтобы обезопасить жителей столицы и перекрыла забором подходы к переходу. Правда, это не очень помогло.
Людей не смущает отсутствие прохода к переходу - они просто обходят забор и перебегают дорогу. В этом им помогает образовавшаяся пробка - машины почти не двигаются. Хотя, даже движущийся на полном ходу автомобиль не останавливает мамочку с двумя детьми.
Напомним, что урбанисты заявляли, что для решения этой проблемы достаточно перенести переход чуть выше - к пединституту.
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02 сентября 2021, 13:30
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