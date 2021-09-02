Недавно мы писали об опасном переходе возле "Вечного огня". Сыктывкарцы переходили по нему дорогу, несмотря на все указания об обходе. Администрация приняла меры для того, чтобы обезопасить жителей столицы и перекрыла забором подходы к переходу. Правда, это не очень помогло.

Людей не смущает отсутствие прохода к переходу - они просто обходят забор и перебегают дорогу. В этом им помогает образовавшаяся пробка - машины почти не двигаются. Хотя, даже движущийся на полном ходу автомобиль не останавливает мамочку с двумя детьми.

Напомним, что урбанисты заявляли, что для решения этой проблемы достаточно перенести переход чуть выше - к пединституту.