В Сыктывкаре установили забор, который заставляет пешеходов идти прямо по проезжей части

В Сыктывкаре продолжается ремонт тротуаров по улице Комммунистической. Из-за забора, который установили во время проведения работ, пешеходы вынуждены идти по проезжей части и подвергать себя опасности.

Сейчас этот забор перекрывает половину пешеходного перехода возле площадки под часами. Как видно на фото, таблички с указанием движения работают крайне плохо.

Пешеходы переходят дорогу крайне боязливо, особенно пожилые люди. Хочется отметить, что автомобили, которые поднимаются на горку, могут не увидеть человека и сбить его. Переход сейчас действительно очень опасен.

На фото видно, как людям приходится выглядывать за забор, чтобы увидеть автомобиль

И эти фото сделаны не в час-пик. Страшно представить, что творится на этом переходе вечером.

Над переходом нет освещения, что создает большую опасность для пешеходов.

- Эта ситуация в очередной раз доказывает, что если идет ремонт, то коммунальные службы перекрывают всю улицу и не задумывается, про удобство горожан. Закрывая пешеходный переход, ломается необходимая связь между районами, - отметил урбанист Дмитрий Махов.

Специалист отметил, что пешеходы продолжают переходить улицу по привычному месту, так как работает принцип сохранения энергии.

- Такая ошибка при перекрытии дороги может привести к ДТП, так как из-за забора не видно, как выходит пешеход. Нет освещения в темное время. Да и некоторые водители могут принципиально не пропускать пешеходов вне перехода. - За три года на этом пешеходном переходе сбили 5 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Пешеходный переход можно было перенести на пару метров к пед.институту, всем участникам движения было бы комфортно и безопасно. Также пешеходный переход мог выполнять функцию по управлению трафиком: машины, которые поворачивают на улицу Карла Маркса в сторону проспекта, могли бы спокойно поворачивать и не тормозить за собой всю полосу, - отметил Дмитрий Махов.

Также урбанист рассказал, что этот случай показал, что если убрать пешеходный переход, то заторы и пробки все равно останутся.

- Так что не работает мнение горожан, которые считают, что из-за переходов в городе пробки.

Такие перекрытия улиц (Коммунистическая или Интернациональная), наносят репутационные убытки для администрации города, потому что сыктывкарцы испытывают дискомфорт, который можно было избежать. При том возникает вопрос: зачем вообще нужно было перекрывать этот переход забором? Ведь территория перехода за ограждением вполне пригодна для ходьбы, - заключил урбанист.

Подобная ситуация происходила недавно на улице Интернациональной. Тогда возле администрации проходил ремонт труб, ремонтники установили забор, который так же заставлял выходить пешеходов на проезжую часть. После того, как «Городские проекты» обратили на это внимание, пешеходам обеспечили удобный и безопасный проход.