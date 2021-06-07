12 июня в Сыктывкаре празднуется День города. Портал PG11.ru подготовил для вас афишу мероприятий, запланированных на выходные.



Праздничные мероприятия стартуют 11 июня со Дня открытых дверей в учреждениях культуры города и открытия выставки «Вдохновленные Севером», которая пройдет в картинной галерее «Пейзажи Севера».



По информации начальника управления культуры администрации города Владимира Юрковского, в Сыктывкаре ко Дню России и города пройдет два масштабных концерта.



Вечером 11 июня в Театре оперы и балета Республики Коми состоится гала-концерт творческих коллективов «Сыктывкар – Центр Притяжения». Он пройдет в рамках фестиваля Дней культуры муниципалитетов Республики Коми.



12 июня в 18.30 в Театре оперы и балета Республики Коми начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню города, на котором будут подведены итоги развития города. Здесь же будет проведена церемония чествования почетных граждан 2021 года. На мероприятие будут приглашены активные жители города, социальные партнеры администрации Сыктывкара, почетные граждане, дружинники, старосты, активисты ветеранского движения до 65 лет и руководители предприятий.



Также в День России и День города в Свято-Стефановском Кафедральном соборе состоится колокольный концерт.

Одним из главных событий дня станет открытие памятника пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Его открытие состоится в аллее возле городской школы №1, где также пройдет торжественное возложение цветов к памятнику.

В этом году для праздничных мероприятий не будет задействована площадка «под часами». Напомним, ее благоустройство началось в прошлом году и должно завершиться в июне 2021 года. Сейчас подрядчик ожидает поставки малых архитектурных форм, которые прибудут в город ориентировочно во второй декаде июня.



Как отметил начальник управления физической культуры и спорта администрации города Михаил Дудников, в День России и День города на территории парка имени С.М. Кирова для всех желающих состоится бег с препятствиями «Один из нас». В оргкомитет мероприятия уже поступило свыше 120 заявок на участие, которые буду принимать до 4 июня.



Также в парке будет работать площадка «Утро в СТОлице», в рамках которой пройдут утренняя зарядка и открытая тренировка тхэквондистов. Такая же площадка откроется и в парке имени И. Мичурина.



Помимо этого, на Стефановской площади пройдет ярмарка хэнд-мэйда «Феерия творчества», а в парке имени С.М. Кирова будут работать торговые площадки «Обед под открытым небом».



Дополнительные площадки с ярмаркой «Культурных пространств» также будут действовать на улице Коммунистической – от Стефановской площади до улицы Советской, а в парке имени И.Мичурина пройдет пленэр «С днем рождения, Сыктывкар».



В праздничные субботу и воскресенье на Стефановской площади будет проходить ярмарка «Лето 2021», в которой планируется участие около 100 предприятий и организаций торговли, общепита.