"Ростелеком" стал партнером интернет-трансляции дня рождения Сыктывдинского района

15 июля в селе Выльгорт Республики Коми жители региона отметили день рождения Сыктывдинского района. "Ростелеком" предоставил проводной интернет студии вещания "ВЭФИРЕ", которая провела онлайн-трансляцию празднования 94-летия муниципалитета. Прямой эфир был инициирован Администрацией муниципального района «Сыктывдинский».



"Мы рады, что технологические возможности “Ростелекома” помогают людям впустить в свои дома праздник. Чтобы создать интернет-канал с хорошей скоростью, наши специалисты установили специальное оборудование в Доме культуры Выльгорта и проложили линию связи до точки, откуда велась трансляция. Организация прямого эфира — привычная задача для нас, но требует такой же ответственности, как и любой другой сервис", — сказал Олег Коваленко, технический директор Коми филиала ПАО "Ростелеком".

В честь события на главной площади райцентра был организован большой концерт, где выступали профессиональные артисты и представители художественности самодеятельности. Хедлайнерами шоу стали Александр Добрынин и группа "Турбомода".

"Интернет-трансляция сделала наш праздник больше, масштабнее. Его смогли увидеть все желающие. Количество просмотров говорит само за себя — только в официальной группе администрации оно перевалило за девять тысяч. Спасибо компании “Ростелеком” за помощь, за оперативность, за отличное качество предоставленного интернета. Это стало достойным подарком ко дню рождения района", — прокомментировала Любовь Доронина, глава муниципального района "Сыктывдинский".