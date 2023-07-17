В Коми молодого бухгалтера заподозрили в присвоении более 200 тысяч рублей

В Усинске 27-летний бухгалтер детского образовательного учреждения подозревается в присвоении денежных средств.

Он фиктивно трудоустроил своего знакомого рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, забирая зарплату "мертвой души" себе. За период с марта по июль 2022 года он незаконно начислил и присвоил 206 тысяч рублей. МВД по Коми сообщает, что возбуждено уголовное дело, и начато расследование. Других подробностей на данный момент не сообщается.