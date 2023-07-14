Экс-судья из Заполярья Коми стал фигурантом уголовного дела

В отношении бывшего судьи из Коми возбудили уголовное дело. Что стало причиной преследования экс-сотрудника воркутинского городского суда, рассказал портал Pravo.ru. По информации Следственного комитета, незадолго до увольнения в 2012 году судья обратился в управление Судебного департамента в Коми с заявлением о назначении выплат — пожизненного содержания. Тогда фактическим адресом мужчины была Воркута, которая относится к районам Крайнего Севера, что давало применить к выплате районный коэффициент.

Надбавка за работу на севере полагается только при условии проживания в Воркуте, но вскоре после отставки судья переехал в Таганрог и скрыл это от надзорного ведомства. Таким образом, он нанес бюджету РФ ущерб на сумму более 14 миллионов рублей, получая необоснованно повешенные выплаты. Его действия следствие квалифицировало как мошенничество в особо крупном размере.