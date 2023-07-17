Горячая вода досрочно вернулась в больницы Сыктывкара
- 15:40 17 июля
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- AnnaAnna
Энергетики Сыктывкарских тепловых сетей в сжатые сроки провели гидравлические испытания трубопроводов от котельной "Больничный городок". Два выявленных дефекта оперативно устранены. Это позволило возобновить подачу горячей воды в медицинские учреждения Больничного городка 14 июля – на четверо суток раньше планового срока.
Теплоэнергетики предпринимают все усилия для того, чтобы при испытаниях теплосетей свести к минимуму неудобства для горожан. С этой целью используются опрессовочные машины, которые позволяют проверять сети отдельными участками, более оперативно обнаруживать повреждения и рационально распределять ресурсы для их ремонта.
ПАО "Т Плюс" просит сыктывкарцев проявлять предельную осторожность вблизи надземных теплотрасс, тепловых камер и других объектов инженерной инфраструктуры. При обнаружении утечек горячей воды, провалов грунта, открытых люков просьба обращаться в диспетчерскую службу по телефону 24-15-70. О нештатных ситуациях внутри домов и квартир необходимо сообщать в свою управляющую компанию.
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