Горячая вода досрочно вернулась в больницы Сыктывкара

Энергетики Сыктывкарских тепловых сетей в сжатые сроки провели гидравлические испытания трубопроводов от котельной "Больничный городок". Два выявленных дефекта оперативно устранены. Это позволило возобновить подачу горячей воды в медицинские учреждения Больничного городка 14 июля – на четверо суток раньше планового срока.

Теплоэнергетики предпринимают все усилия для того, чтобы при испытаниях теплосетей свести к минимуму неудобства для горожан. С этой целью используются опрессовочные машины, которые позволяют проверять сети отдельными участками, более оперативно обнаруживать повреждения и рационально распределять ресурсы для их ремонта.