Жителя Коми оштрафовали за дискредитацию армии России

Житель села Мохча дискредитировал армию России и теперь оплатит штраф. Об этом сообщает Ижемский районный суд Коми. 11 июля мужчину привлекли к ответственности. Он на своей странице “ВКонтакте” публично оскорбил ВС РФ, разместив информационные материалы, которые дискредитируют армию. Свою вину местный житель признал. Теперь ему придётся выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Это не первый такой случай. В декабре 2022 года был осужден учитель из Микуни. Он публично оправдывал терроризм и осуждал армию России. Тогда житель Коми был заключен под стражу.