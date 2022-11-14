Ухтинку оштрафовали за дискредитацию армии России

Жительницу Ухту признали виновной в дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Ее привлекли к административной ответственности за то, что она размещала на своей персональной странице в соцсети фотографии, которые дискредитируют армию России. Женщина признала вину и раскаялась, поэтому ей назначили минимальное наказание – штраф в 30 000 рублей.