Жителя Коми задержали из-за фиктивной регистрации

В Коми мужчина зарегистрировал в свой дом жителя другой страны и попал на скамью подсудимых. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В Усинске 38-летний мужчина сделал регистрацию в своём доме гражданину Узбекистана за определённую плату. Местный житель не собирался давать жильё иностранцу. На усинца завели уголовное дело, свою вину он не отрицал. В России за фиктивную регистрацию жителей других стран грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет.