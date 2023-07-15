Жителя Коми задержали из-за фиктивной регистрации
- 11:51 15 июля
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- Анастасия Амелькина
В Коми мужчина зарегистрировал в свой дом жителя другой страны и попал на скамью подсудимых. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
В Усинске 38-летний мужчина сделал регистрацию в своём доме гражданину Узбекистана за определённую плату. Местный житель не собирался давать жильё иностранцу. На усинца завели уголовное дело, свою вину он не отрицал. В России за фиктивную регистрацию жителей других стран грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет.
Напомним, что еще в марте 2023 года в Коми прошёл рейд “Нелегальный мигрант”. Тогда сотрудники МВД нашли 295 нарушений, из них 21 с признаками миграционных преступлений. Так, фиктивных брака. Всего проверку тогда прошли более 3 тысяч объектов.
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