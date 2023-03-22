В Коми нашли 24 нелегальных мигранта

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

22 марта в республике сотрудники подразделения по вопросам миграции МВД по Коми провели рейд “Нелегальный мигрант”. Всего специалисты проверили более трех тысяч объектов: из них 2046 объектов на транспорте, 1113 частных домов и квартир, около 200 организаций торговли и 23 строительных объекта.

Правоохранители обнаружили 295 нарушений в сфере миграционного законодательства. В отношении 24 иностранных граждан предписали принудительное выдворение за пределы территории Российской Федерации.

Также стражи правопорядка выявили 21 факт с признаками составов миграционных преступлений, среди которых есть фиктивная регистрация, организация незаконной миграции и подделка документов.