В Коми завершается строительство лечебного корпуса

В Усть-Цильме финиширует постройка лечебного корпуса. Об этом сообщает Минздрав Республики Коми. Уже в сентябре новый лечебный корпус должен принять первых пациентов. В учреждении будут палаты интенсивной терапии, кабинеты для физиопроцедур, лаборатория, отделения скорой медпомощи, а также хирургическое и терапевтическое.

Все работы ведутся по проекту “Модернизация первичного звена здравоохранения”. Глава Республики контролирует, как реализуется работа над всеми национальными проектами в регионе.