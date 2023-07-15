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В Коми завершается строительство лечебного корпуса

В Коми завершается строительство лечебного корпуса Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Усть-Цильме финиширует постройка лечебного корпуса. Об этом сообщает Минздрав Республики Коми.

Уже в сентябре новый лечебный корпус должен принять первых пациентов. В учреждении будут палаты интенсивной терапии, кабинеты для физиопроцедур, лаборатория, отделения скорой медпомощи, а также хирургическое и терапевтическое.

Все работы ведутся по проекту “Модернизация первичного звена здравоохранения”. Глава Республики контролирует, как реализуется работа над всеми национальными проектами в регионе.

Напомним, что уже в 2024 году будет готов к работе новый корпус инфекционной больницы в Сыктывкаре. Уже осенью этого года начнется внутренняя отделка. Закончить строительство планируют в августе-сентябре 2024.

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