Продолжается строительство нового корпуса инфекционной больницы в Сыктывкаре
- 10:25 15 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Новый корпус сыктывкарской инфекционной больницы начнёт свою работу уже в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Коми.
У жителей столицы региона возникают вопросы по поводу строительства нового корпуса. Сейчас идёт работа по бетонированию уровней здания. Осенью начнутся работы внутри. В октябре-ноябре планируют начать отделку. В марте 2024 года в больницу доставят медицинское оборудование. И уже в августе-сентябре медицинское учреждение будет полностью готово к работе.
Напомним, что в Республике построят новые лечебные корпуса. А также уже готовят проекты строительства поликлиники в Усть-Куломе и больницы в посёлке Щельяюр. Ещё реконструируют пристройку ДРБ, а в посёлке Каджером уже строится поликлиника.
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