Продолжается строительство нового корпуса инфекционной больницы в Сыктывкаре

Новый корпус сыктывкарской инфекционной больницы начнёт свою работу уже в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Коми.

У жителей столицы региона возникают вопросы по поводу строительства нового корпуса. Сейчас идёт работа по бетонированию уровней здания. Осенью начнутся работы внутри. В октябре-ноябре планируют начать отделку. В марте 2024 года в больницу доставят медицинское оборудование. И уже в августе-сентябре медицинское учреждение будет полностью готово к работе.