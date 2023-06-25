В Коми построят новые поликлиники и лечебные корпуса

В Коми в рамках инвестпрограммы будут построены новые больницы и поликлиники. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Коми.
Сейчас идёт строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре, поликлиники в посёлке Каджером, а также лечебного корпуса в Усть-Цильме. Уже готовятся проекты по постройке поликлиники в Усть-Куломе, больницы в посёлке Щельяюр, перинатального центра в Сыктывкаре на 150 коек, а также будет проведена реконструкция пристройки Республиканской детской больницы.
Напомним, что в Усть-Куломе появится новый центр реабилитации для детей. Отделение рассчитано на 15 мест. Помимо здания самого центра на территории также будет гараж-стоянка и автономная электростанция. Строительство должно закончится в 2024 году.