Отец и сын из Коми, которые попали под поезд в Липецкой области, ехали из Анапы
- 13:10 14 июля
- 16+
- Инесса Богатая
Отец и сын из Республики Коми, которые попали под поезд в Липецкой области, ехали из Анапы. Об этом журналисту издания “Про Город Сыктывкар” рассказала сотрудница РЖД.
Напомним, 11 июля на станции Грязи в Липецкой области 42-летний мужчина из села Корткерос Республики Коми переходил железнодорожные пути с маленьким ребенком на руках. Отец мальчика заметил приближающийся поезд слишком поздно. В итоге из-за столкновения жителей Коми отбросило прямо на платформу.
Мужчина после полученных травм был в крайне тяжелом состоянии. Медики сделали ему операцию по удалению гематомы с головы. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ.
Полуторагодовалый сын мужчины госпитализирован в реанимацию областной детской больницы. Ребенок получил черепно-мозговую травму и другие повреждения. Он находится в стабильно тяжелом состоянии.
Работники РЖД сообщили, что семья ехала из Анапы.
Стало известно, что мать мальчика осталась с ребенком в больнице.
Видео инцидента смотрите в телеграм-канале (внимание, кадры не для слабонервных и детей).
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