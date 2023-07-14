Отец и сын из Коми, которые попали под поезд в Липецкой области, ехали из Анапы

Отец и сын из Республики Коми, которые попали под поезд в Липецкой области, ехали из Анапы. Об этом журналисту издания “Про Город Сыктывкар” рассказала сотрудница РЖД.

Напомним, 11 июля на станции Грязи в Липецкой области 42-летний мужчина из села Корткерос Республики Коми переходил железнодорожные пути с маленьким ребенком на руках. Отец мальчика заметил приближающийся поезд слишком поздно. В итоге из-за столкновения жителей Коми отбросило прямо на платформу.