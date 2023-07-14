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Отец и сын из Коми, которые попали под поезд в Липецкой области, ехали из Анапы

Отец и сын из Коми, которые попали под поезд в Липецкой области, ехали из АнапыСкриншот из видео

Отец и сын из Республики Коми, которые попали под поезд в Липецкой области, ехали из Анапы. Об этом журналисту издания “Про Город Сыктывкар” рассказала сотрудница РЖД.

Напомним, 11 июля на станции Грязи в Липецкой области 42-летний мужчина из села Корткерос Республики Коми переходил железнодорожные пути с маленьким ребенком на руках. Отец мальчика заметил приближающийся поезд слишком поздно. В итоге из-за столкновения жителей Коми отбросило прямо на платформу. 

Мужчина после полученных травм был в крайне тяжелом состоянии. Медики сделали ему операцию по удалению гематомы с головы. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ. 

Полуторагодовалый сын мужчины госпитализирован в реанимацию областной детской больницы. Ребенок получил черепно-мозговую травму и другие повреждения. Он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Работники РЖД сообщили, что семья ехала из Анапы. 

Стало известно, что мать мальчика осталась с ребенком в больнице.

Видео инцидента смотрите в телеграм-канале (внимание, кадры не для слабонервных и детей).

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