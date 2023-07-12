Отец с двухлетним ребенком из Коми попали под поезд в Липецкой области

Следователи начали проверку по факту травмирования мужчины и двухлетнего ребенка, которые попали под поезд в Липецкой области. Они были приезжими из Корткероса.

Это произошло днем 11 июля. Мужчина на станции Грязи с ребенком на руках стал переходить железнодорожные пути, не убедившись в безопасности. Тем временем к ним приближался поезд. В последний момент отец увидел его и попытался отпрыгнуть с путей, но было уже поздно. Его и маленького ребенка резко отбросило на платформу, прямо на глазах у других людей. Видео с места ЧП смотрите в нашем Telegram-канале.