Отец с двухлетним ребенком из Коми попали под поезд в Липецкой области
- 13:25 12 июля
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- Служба новостей
Следователи начали проверку по факту травмирования мужчины и двухлетнего ребенка, которые попали под поезд в Липецкой области. Они были приезжими из Корткероса.
Это произошло днем 11 июля. Мужчина на станции Грязи с ребенком на руках стал переходить железнодорожные пути, не убедившись в безопасности. Тем временем к ним приближался поезд. В последний момент отец увидел его и попытался отпрыгнуть с путей, но было уже поздно. Его и маленького ребенка резко отбросило на платформу, прямо на глазах у других людей. Видео с места ЧП смотрите в нашем Telegram-канале.
От удара оба серьезно пострадали. Ребенок уже переведен из реанимации в отделение больницы, его состояние стабильное. Мужчина остается в реанимации в тяжелом состоянии. Ему провели серьезную операцию на голову, других опасных для жизни травм мужчина не получил.
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