Житель Коми, который попал под поезд с двухлетним сыном на руках, в тяжелом состоянии

42-летний мужчина из Коми, который попал под поезд вместе со своим маленьким сыном на станции Грязи в Липецкой области, перенес операцию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на главного врача липецкой городской больницы №4 "Липецк-Мед" Павла Малыхина сообщил портал GOROD48.

Сразу по прибытии в больницу мужчина был в крайне тяжелом состоянии. Врачам пришлось сразу же делать операцию по удалению огромной гематомы из головы. Другие травмы пациента угрозы жизни не представляют. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ.