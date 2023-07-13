Житель Коми, который попал под поезд с двухлетним сыном на руках, в тяжелом состоянии
- 13:10 13 июля
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- Служба новостей
42-летний мужчина из Коми, который попал под поезд вместе со своим маленьким сыном на станции Грязи в Липецкой области, перенес операцию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на главного врача липецкой городской больницы №4 "Липецк-Мед" Павла Малыхина сообщил портал GOROD48.
Сразу по прибытии в больницу мужчина был в крайне тяжелом состоянии. Врачам пришлось сразу же делать операцию по удалению огромной гематомы из головы. Другие травмы пациента угрозы жизни не представляют. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ.
1,5-годовалый сын мужчины госпитализирован в реанимацию областной детской больницы. Мальчик получил черепно-мозговую травму и другие повреждения. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, но 13 июля его обещали перевести в обычную палату нейрохирургии, где с ним будет находиться.
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