999 миллиардов рублей: в Сыктывкаре продают планету

Мечтали когда-нибудь купить что-то реально серьезное? У вас появился шанс! Дальше только космос, причем в прямом смысле. Сыктывкарец продает на сайте объявлений планету Земля.

Объявление совсем свежее. Горожанин, (с аватаркой Юпитера, кстати) разместил его в категории "Приборы и аксессуары". Отмечено, что планета слегка б/у. Возможно поэтому цена не самая кусачая для дома целых цивилизаций - всего 999 999 999 999 рублей. В долларах будет еще меньше.

- Земля, бывший в употреблении у нескольких миллиардов человек, - пишет сыктывкарец.

Это, кстати, не первый раз, когда в Сыктывкаре продают не самые обычные вещи... Однажды на сайте появилось объявление о продаже «потанциального РАБА».